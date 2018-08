En stjärna som tändes, ett efterlängtat återseende - och en som äntligen fick komma

En popstjärna från Borlänge, en rappare från Stockholm, en tämligen okänd sångerska från Malmö, tillika blivande superstjärna.

De tre har några saker gemensamt:

De älskar Folkan Waterfront.

De var artister på årets upplaga av festivalen.

För Miss Li - och publiken - var framträdande ett bejublat återseende; hon gjorde succé på festivalen 2014 också.

Miss Li (och hennes eminenta band) bubblade av spelglädje. publiken sjöng med, dansade.

Bra låtar i urval: ”Pressure”, Beautiful”, Love hurts” - och covern på Pugh Rogefeldt-klassikern ”Här kommer natten”.

För Petter var det ”på tiden” att han fick komma, som han själv sa i en intervju före, hans andra hemstad (efter Stockholm) är ju grannkommunen Sundsvall, där han hans karriär började, det var i Sidelake-studion han spelade in plattorna som gjorde honom till Sveriges största rapstjärna.

Tillsammans sidekicken Eye N-I och Carolina Wallin Perez (och DJ Sleepy förstås) förvandlade han Fagerstranden till ett gungande dansparty när han som sista akt intog scenen.

Bra låtar i urval: ”Det går bra nu” ”Början på allt” (med Eye N’I) och ”Fredrik Snortare och Cecilia Synd”, en uppgörelse med knarkromantiken.

Många av oss i publiken kommer nog minnas Folkan Waterfront 2018 för att vi såg och hörde Shirin slå igenom.

Så kändes det i alla fall när Shirin, som få av oss kände till trots att hon sjungit i mellon (inte tävlat), i ”Lotta på Liseberg (förra året) och ”Allsång på Skansen” (i år), sjöng så det kändes som någon rörde våra själar.

Bra låtar, i urval: ”That beat”, ”Under you, over ypou” och ”Together we are weak”.

Shirin är en blivande storstjärna, bara en hitlåt från ett stort genombrott.

Det är ”kom ihåg var ni nästan läste det först”-varning på meningen ovan.

Till sist: att rockklubben Pipeline var med på ett hörn (ett tält för promotion) på området var spot on-passande: det var ju på Pipeline Miss Li gjorde sin första riktiga spelning utanför Stockholm, vilket hon, rörd och tacksam, påminde oss om.

Björn Brånfelt