Flera dyra proffssaxar stulna vid inbrott i hårstudio: "Det var kaos i salongen"

När Inger Brink kom tillbaka från semestern möttes hon av kaos. Någon eller några hade brutit sig in i salongen på Köpmangatan i centrala Timrå. Tjuvarna hade tagit sig in via ett fönster som de brutit upp och sedan tog de sig ut via personalingången.

– När jag kom var dörren öppen och jag undrade först om vi glömt att låsa, men när jag kom in såg jag vad som hänt, säger Inger Brink.

I salongen var det en enda stor röra, skåp och lådor var rensade på värdesaker. Inbrottstjuvarna hade tagit god tid på sig och rotat igenom hela lokalen.

– Allting var utrivet och låg på golvet, det var kaos i salongen, förklarar Inger Brink.

Det är saxar som man har livet ut

Det råder heller inget tvivel om att tjuvarna visste vad de skulle leta efter. Inger Brink hade halvdussinet dyra proffssaxar vid sin plats i salongen och alla sex saxarna hade tjuvarna tagit. Men om de tog tid på sig och metodiskt letade igenom salongen så verkar de ha fått bråttom iväg. På vägen ut tappade de två av saxarna som är värda cirka 10 000 till 15 000 kronor styck.

– De är specialtillverkade i Australien. Det är saxar som man har livet ut, säger Inger Brink som är glad över att hon fick behålla två av sina arbetsverktyg.

Tjuvarna hade även plockat ner en dyr hårfön, en klippmaskin och fått med sig lite pengar. Polisen var snabbt på plats och gjorde en brottsplatsundersökning.

Men något större hopp om att få tillbaka de dyra saxarna har Inger Brink inte, trots att alla är märkta. Hon har jobbat 35 år i branschen och aldrig varit med om något liknande.

På hårstudion i centrala Timrå har hon tillsammans med Zarah Wiklund och Madelene Sandlund arbetat i fem och ett halvt år. Det har varit en tid utan problem med inbrott eller stölder. Men nu har det förändrats och det är Inger Brink inte alls glad över.

– Man blir mest förbannad, säger hon och tillägger att från och med nu kommer inte de dyra saxarna att förvaras i salongen på Köpmangatan.