Fritt att testa toppmodern swingstudio under Golfens dag: "Det här är nyckeln till att få folk att spela"

Under lördagen hoppas man på trängsel vid green och fullsatt i golfbilarna. På Sveriges nordligaste seasidebana firar man Golfens dag och i samband med det har klubben bjudit in samtliga idrottsföreningar i Timrå. På så sätt hoppas man locka ungdomar till sporten som det går att hålla på med långt upp i åldrarna.

– De kan komma hit och prova på att spela golf och titta på omgivningarna, säger Per Engström, eller "Drutten" som han kallas av många.

I Timrå har klubben sedan tidigare ett samarbete med skolan. Det är satsningen Friskare ungdom, där eleverna får välja en sport eller aktivitet under schemalagd skoltid. I det sammanhanget har golfen lockat ett flertal ungdomar.

– Det är cirka 25 stycken elever från sjunde till nionde klass som kommer hit varje onsdag och fredag, förklarar Drutten.

Vi öppnar banan under onsdagen

Men nu vill klubben locka ännu fler till golfandet och då passar man på under Golfens dag. Det är andra året som dagen arrangeras på golfbanor runt om i landet. Svenska golfförbundet står bakom eventet och i år har man lagt det en vecka senare än i fjol, vilket passar bra i Timrå.

– Det är bättre för oss här uppe i Norrland. Vi öppnar banan under onsdagen och det gör också att det kommer vara lite mer aktivitet här under Golfens dag, säger Per Engström.

Under lördagen kan besökarna prova på den nya swingstudion som blev klar under senhösten. Där kommer det finnas två instruktörer, Niklas Dahlgren och Peter Forsgren, som hjälper besökarna att testa utrustning. Och den toppmoderna studion är enligt Per Engström en bra väg in i golfsporten.

– Det här är nyckeln till att få folk att spela golf, säger han och visar upp de två rummen med utrustning som kan användas året om.

I swingstudion, som ligger i anslutning till övningsområdet på golfbanan, går det att prova sig fram till den utrustning som passar bäst för var och en. Efter det att man slagit några svingar går det att läsa av resultaten på en skärm.

– På så sätt går det att ta fram den utrustning som passar spelaren bäst, förklarar Peter Forsgren.

Under lördagen kan ungdomar och andra besökare testa swingstudion och mycket annat. Arrangemanget Golfens dag håller klubben mellan klockan 11 och 14. Första testet i studion körs klockan 11.30.