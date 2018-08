Notdragning och folkfest i Bergeforsen – men snålt med fisk: "Publiken applåderade och jag tror att de var nöjda ändå"

Det blev bara omkring 10 laxar som åskådarna fick se plockas upp ur älven den varma torsdagskvällen. Men det är inte speciellt mycket man kan göra åt, och kvällen handlade ändå inte bara om notdragning, utan mer en folkfesten.

– De gick ju inte alls så bra, men publiken applåderade och jag tror att de var nöjda ändå, säger Börje Sahlin.

Vid ungefär samma tid varje år har notdragningen i Bergeforsen varit en tradition i runt 15 år. Något som genom åren har lockat tusentals besökare.

–Vi vågar inte annonsera längre, sist vi gjorde det kom det så mycket folk så det blev kaos här, säger Börje Sahlin.

I vanliga fall dras laxarna upp för att bli avelsfisk, men vid den årliga tillställningen är det bara för publiken och tillställningen.

– Den här kvällen gör vi inget av fisken, utan vi släpper tillbaka de i vattnet, säger Börje Sahlin.

Bland många andra kom Theres Backlund, Joline Backlund och Ronny Hessling till Bergforsen under torsdagskvällen för att spana in laxarna.

– Jag har varit här tidigare år också, det är kul att träffa en massa folk och att se laxarna, säger Ronny Hessling.

