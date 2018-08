Nya grepp inför helgens festival i Fagervik – spelare från Timrå IK ett hinder för deltagare

Det byggs och snickras för full på fältet nere på Fagerstranden. På lördag är det dags för Folkan Waterfront och mycket ska ordnas innan det är dags att släppa in besökarna för festligheter som pågår långt in på kvällen.

Men Folkan Waterfront-festivalen börjar redan på dagen och då har de minsta besökarna stora möjligheter till många oförglömliga stunder. På festivalområdet finns både återkommande favoriter och nya tillställningar för besökarna. En gammal trotjänare som roar både gammal och ung är minigrävaren.

– Den har varit med ända sedan starten och är väldigt populär, säger Christina Thonman.

Nytt för i år är en hinderbana för barn, Folkan Kids Obstacle race. En bana inne på området som har flera olika hinder. Där gäller det att springa genom färgmoln, klättra över bilar och försöka ta sig förbi ett antal av Timrå IK:s A-lagsspelare för att klara banan.

Under tisdagen började arbetet på Fagerviksfältet. Då restes tälten upp och arbetet fortsätter under veckan, med scenbyggen, eldragning och andra saker som krävs för att allting ska fungera. Under dagen gästar också Tobbe Trollkarl festivalen och på kvällen bjuder artisterna Petter, Miss Li och Shirin på underhållningen.

Det är fantastiskt roligt

Arbetet med Folkan Waterfront tycker Christina Thonman speglar en otrolig samarbetsvilja och gemenskap som hon inte vill missa.

– Det är fantastiskt roligt och man vill inte vara utan det. På kvällen när allt är över och vi sitter i tältet handlar det inte om hur vi ska komma hem. I stället blir frågan: Vad ska vi ha för artist nästa år? Det säger allt.