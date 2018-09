Sandra från Timrå åkte ur Idol – men hoppas på ny chans i revanschen: "Det gick ganska skit"

TV: Se Sandra Wikberg framföra sitt bidrag i Idols revanschen.

När Sandra Wikberg, uppvuxen i Timrå och Sundsvall, sökte till Idol kammade hon hem fyra "ja" av juryn vid sin första audition. Hon klarade sig vidare i gruppmomentet men under torsdagens avsnitt när det var dags för juryn att ta ut topp 20, så gick det inte vägen.

– Det där gick inte superbra, det gick ganska skit. Jag gick inte vidare, berättar hon i ett klipp på Idols hemsida.

Läs mer: Sandra från Timrå testar vingarna i Idol – berättar om slutaudition: "En del dispyter"

Men än är hoppet inte helt ute för Sandra. Hon hoppas nu att hon går vidare via revanschen. Där är det upp till svenska folket att dela det klipp på den artist som de tycker allra bäst om.

– Jag har fått en till chans att gå vidare via revanschen. Jag tänkte drämma av en låt för er och tycker ni om det får ni jättegärna rösta på mig, säger hon innan hon framför låten "Scary to be lonely" med Martin Garrix och Dua Lipa.

Förra veckan när vi pratade med Sandra Wikberg berättade hon att hon inte tagit den plats som kanske behövdes för att gå vidare.

– Jag var nyopererad och gick på morfin under audition, och höll mig lite i bakgrunden. Jag valde att hålla lite lägre profil och det förstår jag ju blev till mig nackdel, säger hon och fortsätter:

– Jag borde ha visat mer av min personlighet. Jag är ju ganska sprallig och så annars men var påverkad av hur jag mådde efter operationen.

Vad siktar du på nu – vad är drömmen?

– Drömmen är ju att leva på musiken, men det känns nästintill omöjligt. Jag stoppar mig själv för att jag är så rädd för att misslyckas. Men vi får se vad som händer framöver.