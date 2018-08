ST för 25 år sedan: Golfare puttade in 32.000 till Cancerfonden och strejk i Sundsvalls hamn

Slå ett slag för Cancerfondens golftävling har varit mottot för 15 av landets golfklubbar. När Timrå Golfklubb anordnade sin tävling kom 230 spelare. Startavgifterna gick oavkortade till Cancerfonden, dessutom skänkte restaurangägarna Mats och Agneta Öster, Hole in one, tio procent av sin omsättning på tävlingsdagen. Tage Granqvist, tävlingsledare, kunde nöjt notera att 32.000 kronor hade strömmat in till Cancerfonden och uttrycker också sin tacksamhet till alla sponsorer. Insamlingen fortsätter dock fram till 29 augusti och därefter kan man göra en slutredovisning. Tävlingen spelades som bästboll för tvåmannalag. Segrare blev Per Nylander och Fredrik Johansson med Kjell Lund och Anders Andersson på andra plats. Segrarparet deltar i september tillsammans segrarna från de andra deltävlingarna i riksfinalen, arrangerad av Lagans Golfklubb i Halland.

Vid midnatt, natten till i dag, gick de Transportanslutna stuveriarbetarna i Sundsvalls hamn ut i strejk. Sundsvalls hamn har fått dispens för mottagning av gods till SCA:s fabriker. Det innebär att produktionen kan fortgå som vanligt. Exporten störs däremot betydligt. Från Sundsvall skeppas 4.000 ton ut dagligen. Största exportör är SCA, men också GA Metall och Nobel Industrier kommer att drabbas av strejken.

Kronkursen, lågkonjunkturen och regnet. Det är faktorerna som avgjort årets turistsommar, som betraktas som lyckad. Ja, rena rama rekordsommaren, efter att Turistbyrån räknat in 26.000 besök, jämfört med 19.000 förra året.