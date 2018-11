ST för 50 år sedan: 500 man, 190 plogar, 55 hyvlar i hård kamp mot snömassorna

Det blev en rejäl rivstart för säsongens flermiljonsnöröjning i Västernorrland. Vägverket satte in fullt pådrag under söndagen. Det innebär att 190 lastbilar, 55 väghyvlar, en massa småmaskiner, samt 500 man jobbar praktiskt taget non-stop för att hålla vägarna någorlunda framkomliga. Snön vräker ner över hela länet. Vägarna är moddiga och besvärliga för all trafik. Men ännu har allmänheten inte kastat sig över telefonapparaterna och klagat. Rolf Pettersson (bilden) från Sundsvall gör allt klart för bogsering. En av många i kamp mot drivande snö och motortrassel.

Från och med läsåret 1969–1970 skall det bli icke könsdifferentierad slöjd från och med tredje årskursen i grundskolan i Timrå enligt det beslut, som Timrå skolstyrelse fattade vid sitt styrelsesammanträde. Hittills har sådan undervisning, som innebär att pojkar obligatoriskt skall ha även textilslöjd och flickor på samma sätt ha trä- och metallslöjd, i viss utsträckning skett från och med årskurs 6. Det nya blir obligatoriskt, dels att man startar redan i trean för att därefter successivt genomföra det i alla följande årskurser.

En kurs för teoretisk och praktisk skötsel av får har hållits i Liden. Initiativtagare är länets lantbruksnämnd, och kursen äger rum på Erik Berggrens fårfarm. Ett tiotal deltagare har ställt upp från bland annat Gävle, Östersund och Härnösand. Ett ökat intresse för fåravel på våra breddgrader kan konstateras. Kursen som pågår en vecka, omfattar utfodring, näringsbehov, bekämpning av parasiter, sjukdomar, avmaskning, klippning med mera.