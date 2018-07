ST för 50 år sedan: Jordgubbsodlare av stora mått i Målsta och stora mängder tjockolja rann ut i Alnösundet

Vill ni se en av Medelpads största handelsträdgårdar då skall ni åka till Fredrik Johansson i Målsta. Energiska ungdomar av båda könen går hukade dagen lång och plockar just nu de vackra och h ärliga jordgubbarna. Det är sjunde året som Fredrik Johansson brukar jord här i Målsta. "Det är en bra plats för trädgårdsanläggning, säger han. Ligger på solsluttningen. Odlingarna omfattar 16 tunnland. "Ska man driva en trädgård rationellt, så måste man vara mycket noggrann. Så herr Johansson tar markprov ständigt för att få vetskap om jordens beskaffenhet. Fullt jobb i jordgubbslandet har här Inger Calissendorff, Janet Persson och Margurit Persson som åker dagligen från Timrå till Målsta.

Största oljesmällen sedan Gogstadkatastrofen utanför Bremön 1964 drabbade Sundsvallsdistriktet. Under dryga fem timmar forsade cirka 230 kubikmeter tjockolja ut i Alnösundet från en tank vid Östrands fabriker. Kustbevakningen konstaterade att 11 000 meter sand på bägge sidor sundet smetats ner. Saneringen bara av vattnet beräknas ta minst ett par veckor och kostnaden beräknas bli sexsiffrigt. Rengöringen av stränderna blir en arbetsuppgift för resten av sommaren. Under tiden svepningen i det oljebemängda vattnet pågår är Alnösundet avstängt för all fartygstrafik.

Fattigbössan, en församlingsklenod som i höstas påträffades efter att ha varit borta 50–60 år har stulits från vapenhuset i Gnarps kyrka. Fattigbössans affektionsvärde är långt större än innehållet som uppskattningsvis högst kan ha uppgått till 20 kronor i småmynt.