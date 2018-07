ST för 50 år sedan: Regn och spelmansmusik vid Torps hembygdsfest och Vivstavarvstjärnen är Timrås dragplåster

Det var synd om Torps hembygdsförening på söndagen. Väderlyckan svek nästan helt denna gång. Regnet gjorde nästan allt för att spoliera hembygdsfesten i Fränsta. Lyckligtvis fanns reservlokaler att tillgå i Fränstaskolans aula, vägg i vägg med festområdet, varför programmet i stort kunde genomföras. Publiken blev dock inte så talrik som den brukar vara. Sammanlagt under hela dagen räknades in omkring 600 personer. Spelmansstämmans avslutning bildade final för festen. Silverbelönade Tynderölaget Algot Sundberg, Manfred Källman och Tore Henriksson, klämmer i med en polska från Lagfors som tack för medaljerna.

Invid E4 någon kilometer norr om Timrå centrum ligger den vackra och klara Vivstavarvstjärnen. På natten ter den sig närmast trolsk, men på dagen brukar den livas upp av en mängd badglada människor. Dessutom är tjärnen ett trevligt tillhåll för dem som semestrar i tält eller husvagn. För dessa besökare är det mycket väl sörjt och Vivstavarvstjärnen är ett av Timrå köpings stora dragplåster.

I gemytlig och familjegemenskapens anda samlades 25 löpare till en av Vattjoms IF anordnad motionsbetonad terränglöpning som var cirka två kilometer lång och med inslag av olika kontroller. I två klasser startade man, den ena för ungdomar under tolv år, den andra för de något äldre. Att åldersskillnaden i den senare gruppen var cirka 40 år uteslöt inte att deltagarna i denna form av tävling fann ett trivsamt sätt att motionera och som man från arrangörshåll lovade att upprepa längre fram under sommaren.