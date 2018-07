Västernorrland får miljonbidrag för att fler elever ska nå gymnasiet

Om en elev riskerar att inte nå behörighet till ett nationellt program i gymnasiet har eleven rätt till undervisning under skolloven. Regeringen har valt att satsa omkring 158 miljoner kronor på lovskolan under 2018 och efter Skolverkets fördelning får de kommunala skolhuvudmännen i Västernorrland drygt 4,1 miljoner kronor av statsbidraget.

– Att få lite extra tid på lovet kan göra enorm skillnad för en elev. Tiden med läraren och att få jobba på ett nytt sätt kan räcka för att få biljetten vidare till gymnasiet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin, i ett pressmeddelande.

Bidragen ska användas till undervisningen under loven och ska hjälpa elever som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyget E. Men huvudmän kan inte få statsbidrag för lovskola för elever som har avslutat årskurs 8 och 9 – det är de enligt skollagen redan skyldiga att anordna.

– Vi har lagstadgat om rätt till lovskola för elever som behöver det i åttan och nian. Och vi ser att det ger fler elever kunskaperna som krävs för behörighet. Det här statsbidraget ger kommuner och friskolor rätt att ordna mer och bra lovskola, säger Gustav Fridolin.

Totalt fick Skolverket in 323 ansökningar om bidrag till lovskola – samtliga fick bifall. Bidragsbeloppet är högst 1 500 kronor per elev och vecka för sommarlovet. För sportlovet, påsklovet och höstlovet är det högst 300 kronor per elev och dag.

Så mycket får respektive kommun:

► Härnösand – 203 835 kronor

► Kramfors – 180 441 kronor

► Sollefteå – 768 247 kronor

► Sundsvall – 1 557 630 kronor

► Timrå – 391 435 kronor

► Örnsköldsvik – 1 093 008 kronor