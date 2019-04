Anmälningarna strömmar in efter påskhelgen – polisen söker tips om inbrottsliga: "Tror de finns kvar efter vägarna"

Den liga som härjat i norra regionen under påskhelgen har stora likheter med den guldliga som härjade i länet för några år sedan enligt polisen. De riktar in sig på smycken och pengar, men lämnar kapitalvaror som tv-apparater och annan elektronik.

– Det finns vissa likheter ja, det är mest sånt som går att bära och gömma lätt. Men skillnaden är att vi nu inte har fått in några iakttagelser från allmänheten, säger Peder Jonsson.

Cirka 25 anmälningar hade kommit in fram till i onsdags. Under torsdagsmorgonen kom fler anmälningar in.

– Många kommer hem efter påskfirande nu och märker då att de haft inbrott. Därför kan det komma in fler anmälningar, säger Peder Jonsson.

I ett 20-tal av fallen är tillvägagångssätten liknande. Inbrotten har skett via altandörr eller fönster på baksidan av huset och smycken och kontanter har stulits, det gör att de misstänker att det är en liga som är organiserad.

Vi vill gärna ha in tips på observationer från allmänheten om okända bilar som rör sig i bostadsområden.

Polisen misstänker att gärningsmännen fortfarande kan finnas kvar och röra sig längs vägarna i regionen och därför vill de ha in tips från allmänheten.

– Vi har inte fått in några tips och vi vill gärna ha in tips på observationer från allmänheten om okända bilar som rör sig i bostadsområden. Skriv ner registreringsnummer, ta foton. Gå gärna fram och fråga föraren vad de gör där, de brukar få bråttom därifrån om det är personer som är ute i ett sånt ärende, säger Peder Jonsson.

Polisen uppmanar också till grannsamverkan när man reser bort. Att be en granne parkera på din gård och ta hand om posten kan motverka inbrott. Samt att sätta timer och rörelsevakt på belysning.

Vid tips eller iakttagelser om inbrottsligan ska man ringa polisen på 114 14. Vid pågående brott, ring 112.