Brott mot kontaktförbud ökar – Anna förföljs av sitt ex: "Är konstant på min vakt"

Anna heter egentligen något annat, hon inväntar just nu en rättegång mot sitt ex – som har stalkat henne under en längre period.

Anna är en av många kvinnor länet, för det är enligt polisen i majoritet kvinnor, som drabbas av stalkare och måste ställa om hur hon lever sitt liv, varje dag.

– Jag har fått flytta och byta mobilnummer, jag kan inte annonsera av rädsla att han ska se mitt nya mobilnummer, säger hon.

Hon berättar att hennes ex har väntat utanför porten och trängt sig in i hennes bostad och att han sökt upp henne på jobbet, via mobilen och tagit kontakt med henne på andra sätt, senast via bekanta.

– Det har påverkat mig i stor utsträckning, jag är konstant på min vakt. Ser mig om när jag går ut, lättskrämd. Håller mig mest för mig själv. Jag har svårt att sova och har fått panikångest, säger hon.

Ansökningarna om kontaktförbud har minskat något de senaste åren i Västernorrland. Samtidigt som antalet anmälda brott mot kontaktförbud ökar.

Av omkring 350 ansökningar om kontaktförbud i fjol så beviljades 115 av åklagare. 2016 anmäldes 73 överträdelser i Västernorrland, 2018 hade det ökat till 114 anmälningar om överträdelser.

Tendensen är att det ökar varje år enligt polisen. Dock är det svårt att dra några exakta slutsatser då en person som överträder kontaktförbudet många gånger kan få statistiken att dra i väg.

– Att det är fler brott mot kontaktförbud än antalet beviljade kontaktförbud betyder inte att alla bryter mot dem. En del som bryter mot dem gör det upprepade gånger. Men vi ser att det blir vanligare, säger Leif Sandström, chef för brottsoffer och personsäkerhetssektionen hos polisregion Nord.

Anna upplever att stödet för kvinnor i hennes situation i dagsläget är för dåligt.

– Jag tycker inte att rättsskyddet för stalkade kvinnor är tillräckligt. Vi har kommit så långt i massor med saker i detta land men arbetet mot mäns våld mot kvinnor, psykiskt och fysiskt, har stannat upp i utvecklingen, säger hon.

I stället för att kvinnorna ska bära omkring på personlarm och ändra sina liv så tycker hon att de som stalkar borde vara de som kontrolleras. Med mobilrestriktioner och fotboja.

Men det är något som nu faktiskt är på gång. Polisen håller just nu på att upphandla fotbojor som åklagare ska kunna sätta på återfallsförbrytare.

– Det är inte klart hur det kommer att fungera än, men det ska finnas någon slags zon de inte får vara i. Om de överträder det ska det gå ett direktlarm till polisen, säger Leif Sandström.

Kring årsskiftet ska systemet vara igång.

Anna tycker att det är bra, men tycker också att mer måste göras då många inte stalkas bara fysiskt. Hon har själv utsatts hårdare via telefon.

– Jag anser mig själv som en stark kvinna men stalkning och psykisk terror kan knäcka den starkaste människa, säger hon.