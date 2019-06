► NATTENS NYHETER: Fyrhjuling voltade – tonårsflicka till sjukhus • Slagsmål, misshandel och hot i centrala Sundsvall

Nattens nyheter

Man frihetsberövad efter slagsmål utanför gym i centrala Sundsvall. Det var bra precis runt klockan tre som som polisen larmades till Star gym i Sundsvall. Två män slogs av okänd anledning.

Hotade folk längs Esplanaden – trampade iväg på cykel innan polisen dök upp. Ingen person ska ha kommit till skada. Men mannen var aggressiv och hotfull – mot gästerna på en närliggande pizzeria.

Man misshandlad vid Centralstationen i Sundsvall. Under natten misshandlades en man vid Centralstationen. Gärningsmannen hade lämnat stationen när polisen kom till platsen.

Tonårsflicka skadad när fyrhjuling voltade ut i skogen. En kvinna i 25-årsåldern och en flicka i 15-årsåldern var inblandade i en fyrhjulingsolycka utanför Gnarp på fredagskvällen. "Det utreds som vårdslöshet i trafik", säger Mats Länn, polisbefäl. När räddningstjänsten kom till platsen bedömdes de två inblandade vara i behov av vård och fördes till sjukhus. Det är oklart om de bar hjälm.

Bil körde in i mitträcket på E4 i Gnarp. En bil körde in i mitträcket på E4 norr om Gnarp på fredagskvällen. Föraren ska under omständigheterna klarat sig bra.

Morgonens toppnyhet

Försäkringskassans misstag – skickade fel läkarintyg till Agne. När Agne Sundström öppnade brevet från Försäkringskassan blev han förvirrad. Myndigheten hade skickat med en annan persons läkarintyg – som tillhörde en kvinna. "Hur kan de garantera att mitt intyg inte skickas till fel person"? säger Agne Sundström.

Sport

Bildextra: Nu är SM-tävlingarna i gång på Sundsvalls Raceway. Vid lunchtid på fredagen drog SM-tävlingen i dragracing i gång på Sundsvall Raceway. Förhållandena var perfekta – inte för varmt, och med en rejäl medvind. På söndag ska SM-medaljerna fördelas.

