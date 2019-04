Nedgång för antalet fall med salmonella – här är listan på de länder där flest svenskar smittas

De senaste fyra åren har antalet fall med salmonella i Sverige legat på en ganska jämn nivå kring drygt 2 200. Även Västernorrland har följt den nationella trenden med ett drygt 50-tal fall under samma period.

För 2018 märks nu en minskning både nationellt och i Västernorrland vad gäller salmonella. Totalt i Sverige noteras en tioprocentig nedgång från 2 279 till 2040 fall. I Västernorrland har antalet fall sjunkit från 58 till 42.

– Den här minskningen skulle kunna bero på att livsmedelshantering och standard överhuvudtaget i våra vanligaste turistländer har blivit bättre på senare år, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Risken för att smittas av salmonella är störst under utlandsvistelser där två tredjedelar smittades under förra året. Folhälsomyndigheten hänvisar samtidigt till att i ett längre tidsperspektiv har antalet smittade per 100 000 invånare halverats sedan 1998.

"Den minskande trenden ses även i övriga Europa och tros förklaras av förbättrade kontrollprogram inom kycklingindustrin", skriver Folkhälsomyndigheten i en årsrapport för 2017.

– Det är nog så att det har blivit lite bättre med den hygieniska standarden i många av de här stora turistländerna, fortsätter Hans Boman.

Den största risken att smittas är via mat och vatten i så kallade högriskländer.

Kan man hoppas att trenden för salmonella fortsätter nedåt?

– Ja, det tycker jag nog att man bör kunna förvänta sig att det kommer att bli ytterligare förbättringar, säger Hans Boman.

Det vanligaste landet där svenskar smittats av salmonella under utlandsvistelse var under förra året Thailand enligt Folkhälsomyndigheten. På andra plats parkerade sig Turkiet och därefter följer Spanien, Grekland och Vietnam.