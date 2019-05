Polisen varnar för oseriösa hantverkare – så här skyddar du dig

Under sommarhalvåret rör sig asfaltsarbetare och husrenoverare runt om i Sverige och erbjuder sina tjänster.

Rapporter om kringresande hantverkare har kommit till polisen både från Sundsvall och Härnösand i Västernorrland under förra veckan och även så sent som under måndagsförmiddagen. Dessförinnan kom rapporter från bland annat Västerbotten.

Enligt polisen är det mycket troligt att även fler orter runt om i regionen får besök av kringresande hantverkare eftersom de sällan brukar stanna länge på samma ställe.

Ofta åker oseriösa husrenoverare och asfaltsarbetare runt i bostadsområden och letar efter fastigheter som är i behov av renovering. De söker gärna upp äldre personer och de kan vara påstridiga säljare.

När de letar kunder brukar de ofta utge sig för att vara hantverkare som kan renovera huset, asfaltera uppfarten eller lägga plattor. Oftast kan och vill de börja arbeta omgående.

Rör det sig om någon som inte är seriös sker överenskommelsen i regel muntligt, det skrivs inga avtal och de vill oftast ha kontant förskottsbetalning. Man kan till och med bli erbjuden skjuts till banken för att de ska få sina pengar.

Därefter utförs ett billigt men undermåligt arbete – eller i värsta fall inget arbete alls.

Så undviker du att bli lurad av bedragare:

► Kolla upp referenser på företaget och på utförda arbeten.

► Kontrollera att företagets telefonnummer går till en abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort.

► Anlita bara hantverkare med F-skattsedel. Även utländska företagare kan få svensk F-skattsedel. Kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att företaget verkligen existerar.

► Teckna ett skriftligt avtal över vad hantverkaren ska utföra och vad det ska kosta. Annars kan det vara svårt att vinna en eventuell rättslig tvist.

► Betala aldrig i förskott, betala först när du är nöjd med arbetet som helhet.

► Betala inte kontant. Se till att betala till ett företagskonto.

Källa: Polismyndigheten