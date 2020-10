Vattenskada för miljontals kronor i tennishall: "Måste lägga om hela taket"

Det har varit problem med vattenskador i byggnaden förut och nu är det dags igen. När höstregnen slog till upptäcktes läckorna och nu jobbas det för fullt för att försöka begränsa skadorna i och på Timrå tenniscenter. En första åtgärd är att lägga ny takpapp på den stora byggnaden.

– Vi måste lägga om hela taket. Vi besiktade andra halvan av taket i morse och det finns ingen återvändo, det är så gammalt och undermåligt att vi är tvungna att byta allt, säger Staffan Abramsson, fastighets- och anläggningschef på kultur- och teknikförvaltningen.

Det kan ha pågått under flera år

Totalt handlar det om 2 300 kvadratmeter. Det arbetet pågår för fullt men måste stoppas temporärt när det regnar för mycket. Staffan Abramsson menar att skadorna som nu inträffat i huvudsak beror på eftersatt underhåll. Vattnet har sipprat in via takanslutningen och ner efter väggen på ena sidan av byggnaden. Hur länge det pågått är det ingen som vet.

– Det kan ha pågått under flera år fast det inte märkts. Det var under skyfallen nu i höst som läget drastiskt försämrades, säger Staffan Abramsson.

Timrå tenniscenter har en plåtfasad men den nedre delen av byggnaden har en cirka en meter hög tegelvägg som fasaden ansluter till. Vattnet har sipprat in mellan plåtfasaden och innerväggen ner via tegelväggen och ut under trägolvet i hallen. Det har medfört stora skador.

– Vi har fått riva tegelväggen för den höll på att rämna, säger Staffan Abramsson.

Men skadorna medför även mer arbete. Samtliga takrännor, rör samt den plåt som sitter mellan tak och fasad måste bytas ut i den del av byggnaden, mot NHC Arena, som är skadad. Men även invändigt är det väldigt stora problem.

– Vi har stängt en av tre sektioner i hallen. Nu måste det säkerställas att det inte kommer in något mer vatten och sedan ska det torkas ut och läggas nytt golv och nya mattor, förklarar Staffan Abramsson.

Det innebär att cirka 650 kvadratmeter av hallen kommer att vara avstängd en lång tid framöver. Skadorna på resterande yta kommer att åtgärdas längre fram. Helt klart är det att den andra av tennisbanorna också är förstörd och den ytan längst ner i kortändan av byggnaden, mot Terminalvägen, är förmodligen också vattenskadad.

– Till sommaren får vi öppna upp och kontrollera det. Vi gör ingenting åt det nu för det är så stort behov av de ytorna för gymnastiklektioner i skolan, säger Staffan Abramsson.

I nuläget beräknas kostnaderna för vattenskadan ligga på cirka 2,5 miljoner kronor. Men då är endast den delen av hallen som är avstängd med i beräkningarna. Hur mycket den totala kostanden för vattenskadan kommer att landa på är för tidigt att säga.

– Det kan bli mycket mer pengar, säger Staffan Abramsson.