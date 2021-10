Very Kronos försvarade SM-titeln

Very Kronos spelades till favorit trots att han startade med ett besvärligt bakspår. Det visade sig att spelarkollektivet var rätt ute. Med knappt två varv till mål valde Erik Adielsson att lämna fjärde par utvändigt och 400 meter senare landade Very Kronos utvändigt om ledande Milliondollarrhyme. Den senare hade fått öppna tufft och kastade in handduken vid upploppets början men Very Kronos bara tuggade på och höll undan till säker seger före en likaledes mycket duktig Upstate Face.

- Det är alltid jobbigt när han startar eftersom man inte vet riktigt hur han ska bete sig. Men när han sköter sig och går felfritt gör han alltid ett bra jobb och det är tacksamt som tränare, sa Very Kronos tränare Svante Båth.

Erik Adielsson strödde lovord över hästen och valde också att hylla Svante Båths fru Mia, som sköter om den egensinnige sjuåringen som straffat ut sig själv med galopp många gånger.

- Det mesta är sagt om honom men jag vill verkligen lyfta fram Mias jobb med hästen. Med 30 års erfarenhet i branschen vete tusan om jag har stött på någon häst som är så udda. Men Mia har gjort ett fantastiskt jobb med hästen och även förklarat en del för mig.

Att det i år återigen var mycket folk på plats på Åby under SM-dagen gladde toppkusken.

- Det har varit väldigt tråkigt att köra utan publik så det är underbart nu när den är tillbaka. Det förgyller travet!

SM till kullens drottning

Att hon bara är fyra år och mötte äldre elitston spelade ingen roll. Daniel Redéns kulldrottning Honey Mearas dundrade hem Sto-SM från ledningen.

- Hon är jättefin alltså. Om fyraåringarna brukar man säga att det ska bli kul att se hur de står sig mot den äldre eliten nästa år, men hon visade att hon duger bra redan nu. Hon hade både tussarna och ”norsken” kvar och gjorde det på ett jättebra sätt, berömde Örjan Kihlström hästen som tidigare i år har vunnit både Stochampionatet och Derbystoet.

Mindyourvalue W.F. starkast under sadel

Robert Bergh hade flugit in Eric Raffin för att rida Mindyourvalue W.F. i Monté-SM och den franske toppryttaren förvaltade pundet på bästa sätt. När attacken sattes in från andra par utvändigt med 800 meter till mål bet det bra och efter att ha tagit över ledningen kort senare höll åttaåringen undan till säker seger före starkt avslutande Polycrates Face.

- Han är inte gynnad av autostart och ska egentligen gå i ledningen, men när jag attackerade sista 800 meterna bet det bra och jag visste att han skulle hålla hela vägen för han är väldigt stark, sa Eric Raffin, som tidigare har ridit hästen med framgång i Frankrike.

Nionde raka i Europaderbyt

Det avgjordes även tre Europamästerskap inom ramen för V75 och fyraåringarna gjorde upp om dagens fetaste segercheck i Europaderbyt. De två miljoner kronorna gick till Timo Nurmos svenske derbyvinnare Calgary Games som i Jorma Kontios händer tog sin nionde raka seger. Treårig Europamästare blev Philippe Allaire-tränade fransyskan Ivensong (David Thomain) och EM för femåringar vanns av Steen Juuls Extreme.

Klackarna i taket för Lövdal

Till vardags arbetar Andreas Lövdal hos Timo Nurmos men han har också en framgångsrik kuskkarriär på gång. I Ungdoms-SM fick han chansen bakom Ola Samuelsson-tränade Bravo Sabotage och från ledningen tog han sin 48:e kuskseger för året.

- Hela året har gått bra men den senaste tiden har det varit lite struligt, jag har tagit lite felbeslut i loppen och sådär, så det här var jätteskönt. Det här är bland det största som finns för lärlingar och absolut det största som jag har vunnit. Det finns risk för att det blir klackarna i taket i kväll, sa Lövdal.

Ytterligare tre SM-titlar delades ut utanför V75 och dagens mäktigaste segergest bjöd Jonathan Carre på när Pekka Korpi-tränade Walk Out gick undan från ledningen i Montéryttar-SM. Kort före mål släppte stjärnryttaren båda tyglarna och sträckte armarna i skyn. Amatör-SM gick till Peter Arnqvist bakom Jerry Riordan-tränade Niford des Baux och i Dam-SM var det Linda Sedström som fick vända upp för segerdefilering efter att ha skurit mållinjen som etta med Eric Martinsson-tränade Stepping Moneyboy.

Den favoritbetonade V75-raden betalade 3 123 kronor och sex rätt gav 48 kronor. Femrättspotten frös inne och därmed väntar en jackpot när V75 nästa lördag avgörs på Solänget.

Ola Johansson/Kanal 75