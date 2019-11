Victoria, 27, är nybliven svensk mästarinna i body fitness: "Jag gillar att träna hårt och tungt"

Under sin uppväxt var Sundsvallstjejen Victoria Nyberg tävlingsdansare i hip-hop och gillade inte gymträning.

När hon senare träffade en kille som hade en motsatt uppfattning om gym tog hon sig med hjälp av honom in i den världen.

– Jag bad honom visa mig runt så att jag i alla fall skulle veta vad jag gjorde, säger Victoria Nyberg.

2013 började hon träna mer på allvar och provade även att gå på diet. Någon tävling för egen del hade hon inte i tankarna förrän i mars 2016 när hon tillsammans med sin svägerska, som höll på och tävlade, skulle åka på en fitnessworkshop.

– Då bestämde jag mig för att fråga kursledaren om mina förutsättningar och hur långt jag hade kvar innan jag kunde stå på en scen, säger Victoria Nyberg.

Svaret blev "du kan köra redan i höst och jag kan coacha dig". Luciapokalen i Stockholm blev premiären och då i klassen bikini fitness. Hon vann debuten och tävlade sedan ytterligare två gånger den efterföljande våren. Då slutade hon i mitten av resultatlistan om 15-16 deltagare.

– Men tävlandet har aldrig varit i fokus utan jag gillar att träna hårt och tungt. Jag har alltid tyckt att det varit ballt med starka tjejer.

Victoria kände också att hon gjort sitt i grenen bikini fitness och bestämde sig för att om hon skulle tävla igen skulle hon "växa in i " body fitness.

– Där mer muskelmassa premieras.

Hon beskriver det som att hon tränade hårt och levde gott.

– Matlagning och bakning är några av mina intressen.

Så småningom började tävlingssuget komma tillbaka och hon hade spanat in en tränare i Malmö, Jonathan Fogelberg, vars team hon gärna ville vara med i. Hon skickade in en ansökan med bilder, vilka mål hon hade och hon blev antagen. Siktet ställdes in på SM 2019 och att ta hem segern där.

– Man måste sikta mot stjärnorna om man ska nå till trädtopparna, säger Victoria Nyberg.

Den 28 september i år stod hon högst på prispallen.

– Jag kände när jag vaknade på morgonen att det var min dag och visste att jag gjort precis allt jag kunnat. Inte missat ett enda träningspass eller en enda matlåda.

Förstaplatsen medförde att hon i maj 2020 kommer att representera Sverige i Europamästerskapen som avgörs i Santa Susanna i Spanien.

– Jag hade inte hunnit smälta att jag vunnit, så kom det erbjudandet. Det är en dröm för mig, säger Victoria Nyberg.

Just nu är hon inne i en uppbyggnadsfas och hoppas kunna lägga på sig några kilo innan det är dags att börja skala bort underhudsfett och komma i tävlingsform igen.

Victoria är 182 centimeter lång vilket inte är en fördel eftersom kortare personer upplevs ha mer muskelmassa.

– Det tar längre tid att träna upp sig så att man inte bara ser långsmal ut.

I framtiden är hon övertygad om att träningen kommer att finnas i hennes liv men när det gäller tävlingar är hon inte lika säker.

– Det är krävande. Familj, jobb och vänner är värdefullt för mig och det är mycket som blir åsidosatt när man satsar på det här sättet, säger Victoria Nyberg.

Fakta:

Namn: Victoria Nyberg.

Ålder: 27 år.

Gör: Skadereglerare och kommunikationsutvecklare på IF.

Bor: Lägenhet på Östermalm i Sundsvall.

Familj: Pojkvän i Norge, mamma, pappa, syster och bror.

Intressen: Styrketräning på gym, matlagning och bakning. Tävlingsdansade även hip-hop i över tio års tid.

Victorias tips för att lyckas med sin styrketräning:

• Hitta ett gym som du trivs i.

• Våga be om hjälp. Alla har varit nya någon gång.

• Utgå från vad som är rimlig träningsmängd för dig. Kör tre pass i veckan om det är det du hinner med.

• Dela kroppen i delar utifrån antalet pass så att hela kroppen får sitt under en vecka.

• Sätt ett mål och skriv ner ditt resultat. Det behöver inte bara vara siffror på vågen utan kan vara ett styrkemål eller antalet repetitioner på en övning.

• Någon gång kanske det tar emot men se träningen som tandborstning, ibland måste det bara göras.