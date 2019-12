Videogranskning, ramträffar och leverans av poängkungarna när Timrå sänkte Modo: "Briljant"

Det dröjde inte länge innan Timrå tog ledningen i det på förhand stekheta länsderbyt i Fjällräven Center.

Efter mindre än tre minuter spelade lyckades bortalaget få in pucken bakom Linus Lundin, sedan Modo tappat bort sig helt i markeringen, samtidigt som Emil Berglund lyft in pucken från höger och Lööke helt ensam framför mål, kunnat styra in pucken.

Efter ett par minuters lugnt spel och relativt lågt tempo fick Modo sedan sitt första power play i matchen, sedan Timrås Sebastian Ohlsson utvisats för en slashing.

Hemmalaget tog vara på chansen och efter bara tio sekunders spel i numerärt överläge kom kvitteringen genom Mathias From som fick hemmapubliken att fylla arenan med jubel.

Båda lagen hade sedan några heta chanser i slutminuterna, men resultatet stod sig perioden ut.

I andra perioden tog Timrå åter igen ledningen.

Johan Lindholm fick sätta sitt första mål för säsongen sedan Modo slarvat i försvarsspelet och Timråforwarden lyckats få in returen efter skott av Jeremy Boyce.

Strax därefter utökade Timrå på sitt målkonto två gånger om och såg ut att ta över matchen, men då Modo fick ett power play.

Hemmalaget visade direkt hur man på bästa sätt tar vara på det. Genom Jonathan Johnsson kom målet som betydde 2–4, efter en fin framspelning av Sylwander, samtidigt som Timrå gick bort sig i ett byte.

Jämnt spel följde minuterna efter men samtidigt växlade Modo upp och kröp allt närmare Timrå.

När mindre än tre minuter återstod av andra perioden lyckades Modo också få in ytterligare en reducerings-puck, sedan Daniel Sylwander styrt in ett skott från blålinjen, där Victor Brattström i Timråmålet var chanslös.

I tredje perioden var det ännu en gång Timrå som inledde målskyttet.

Den här gången var det Albin Lundin som kunde sätta målet i en så gott som tom bur sedan Sebastian Ohlsson serverat honom en fin passning.

Strax därefter såg Modo ut att åter igen reducera sedan Jonathan Johnsson dunkat upp pucken i krysset, men domarna slog ut med armarna och efter videogranskning konstaterades det att det var en ramträff och dömdes bort.

Det dröjde sedan tills det var mindre än två minuter kvar av matchen innan nästa större händelse inträffade, då Sebastian Hartmann kunde punktera matchen och sätta 3–6 målet i tom bur.

Där trodde man att matchen var över, men med tre sekunder kvar lyckades även Emil Berglund sätta gästernas sjunde mål för kvällen.

Matchens avbräck

Timrås Jens Lööke tvingades kliva av direkt i andra perioden sedan han ramlat i egen zon, efter något som såg ut som ett felskär.

En skada på Lööke, som är Timrås tredje bästa poänggörare, är naturligtvis ett tungt avbräck för toppjagande laget.

Matchens kändisspaning

Bland de många Västernorrlänningarna på plats fanns några mer kända än andra.

På läktaren syntes både statsminister Stefan Löfven och GIF-profilen Emil Forsberg. Den sistnämnde i en alldeles egen Modotröja som han tilldelades inför matchen, som den Modosupporter han är.

På läktaren fanns även en annan profil med samma efternamn, men betydligt större i Modokretsar, nämligen Peter Forsberg.

En kändistät söndag i Fjällräven center!

Modos tre bästa spelare

1. Daniel Sylwander

Rivig, villig att lägga ned det hårda jobbet och bidragande i offensiv väg. Inte konstigt att coach Hellkvist slängde in Sylwander i förstakedjan med Karlkvist och Johnson under matchen. Han var bra i derbyt, skåningen som gör sin andra säsong i Modo.

2. Tobias Enström

Spelade mycket, gjorde knappt några misstag och forcerade framåt ett par gånger, som vid 3–4-målet. Inte inne på ett enda baklängesmål. Imponerande.

3. Kalle Jellvert

Briljant i både defensiv och offensiv väg. Tog ett stort ansvar och var svårhanterad för Timrålaget. En doldis som sällan får några rubriker.

Timrås tre bästa spelare

1. Jonathan Dahlén

Timrås poängkung är på en annan nivå och visar i matcher som dessa varför han ses som en av ligans bästa spelare.

Förutom att han tillsammans med Albin Lundin spelade mest i bortalaget var han också den som var lagets i särklass bästa spelare, framför allt i inledningen av matchen.

2. Jeremy Boyce

Timråforwarden gör en av sina bästa insatser för säsongen. Har ett driv och hjärta som syns på isen och i dag satt även offensiven.

3. Sebastian Ohlsson

Ohlsson gör som alltid ett starkt jobb i box play, men levererar också framåt. Stod för briljanta passningar.

Modo Hockey-Timrå IK 3–7 (1–1, 2–3, 0–3)

Första perioden: 0-1 (2.36) Jens Lööke (Emil Berglund, Tobias Lindberg), 1–1 (8.17) Mathias From (Jonathan Johnsson, Henrik Björklund).

Andra perioden: 1–2 (21.29) Johan Lindholm (Jeremy Boyce, Sebastian Hartmann), 1–3 (26.15) Jeremy Boyce-Rotewall (Jonathan Dahlén, Sebastian Hartmann), 1–4 (28.01) Jonathan Dahlén (Filip Lander), 2–4 (30.18) Jonathan Johnson, 3–4 (38.15) Daniel Sylwander.

Tredje perioden: 3–5 (40.59) Albin Lundin (Sebastian Ohlsson, Jonathan Dahlén), 3–6 (58.08) Sebastian Hartmann (Jeremy Boyce, Emil Berglund), 3–7 (59.57) Emil Berglund (Tobias Lindberg, Sebastian Kaijser).

Skott: 27–30 (9–13, 13–10, 5–7)

Utv, Modo: 2x2 Timrå: 5x2

Domare: Daniel Eriksson, Johan Nordlöf

Publik: 7049