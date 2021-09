Viktig GIF-seger efter 17-åringens första mål – här är ST-sportens betyg

Matchen inleddes med tydligt momentum för Västerås.

Efter sju minuter bröt Emil Skogh in i planen och skickade bollen i stolpen. Returen gick rakt ut i straffområdet, varpå Dusan Jajic sköt direkt – på täckande Alexander Blomqvist-ben.

Men kvarten in i matchen tappade hemmalaget sitt momentum och GIF Sundsvall hade maxutdelning på sina två efterföljande anfall.

För matchens första mål var inte grönvitt. 17 minuter in kom Robert Lundström loss på högerkanten och slog ett högt inlägg över en hel klunga med straffområdespjäser, varpå Pontus Engblom nickade bollen framåt. När Paya Pichkah inte nådde den studsande bollen ställdes VSK-försvaret och en ren Linus Hallenius kunde skicka in den i mål och fira med de tillresta supportrarna.

Och det var inte nog med det. Sedan tog det bara fyra minuter till innan Ludvig Nåvik gjorde sitt första mål på seniornivå för GIF Sundsvall.

Anfallet inleddes med att Hallenius två–tre gånger vrickade sig förbi en och samma försvarare innan han spelade vidare till Pontus Engblom, som än en gång fick bli assistläggare. Engblom la bollen snett bakåt till Nåvik som sköt på ett tillslag och från sin position utanför straffområdescirkeln prickade han in bollen lågt vid bortre stolpen.

Resten av halvleken var mer av ett ställningskrig. VSK lyckades ta sig in några gånger i GIF Sundsvalls sista tredjedel, men inte så pass farligt att någon satte kaffet i halsen.

GIF Sundsvall lyckades vid något tillfälle sätta in ett par sårande kontringar. Den främsta med fem minuter kvar av första halvleken, då Pontus Engblom inte kunde få fason på fötterna vid Dennis Olssons briljanta framspelning från vänsterkanten och missade en jättechans.

I andra halvlek tog VSK ordentligt tag i bollinnehavet och pressade tillbaka Giffarna mer och mer.

Till slut fick deras anfallslån från Örebro, Erik Björndahl, utdelning på sina chanser. I 58:e minuten prövade Pedro Ribeiro skott från håll, men fick en risig träff. Det misslyckade skottet blev till en fin passning mot en lagkamrat i djupet, som skarvade vidare till Erik Björndahl. Fri med målvakten skickade han tryggt in reduceringen till 1–2.

Viktiga poäng stod på spel och det började märkas ju längre matchen led.

Timmen in uppstod tumult där Henrik Åhnstrand skällde ut Erik Björndahl efter noter. Björndahl kom sent in i en närkamp med Niklas Dahlström och stämplade honom fult. Spelare samlades i klunga kring situationen och efter en minutslång käftslängning fick såväl Henrik Åhnstrand som VSK-tränaren Kalle Karlsson och Erik Björndahl en varsin varning.

Västerås gjorde sina försök till att forcera i slutet. Den absolut bästa chansen kom på tilläggstid när de sköt en frispark i ribban. I efterspelet räddade Andreas Andersson dessutom en boll på mållinjen.

I övrigt tog de sig inte igenom ett tätt försvarande GIF Sundsvall, som med fem försvarare höll tätt trots 26 avslut mot eget mål.

Efter slutsignal fick vi se bilder på ett intensivt firande, då GIF-spelarna samlades med ett hundratal tillresta och tappra supportrar för att dansa, sjunga, hoppa och fira in en av säsongens viktigaste segrar hittills.

► Matchen

Västerås SK–GIF Sundsvall 1–2 (0–2)

Målen: 0–1 (17) Linus Hallenius, 0–2 (21) Ludvig Nåvik, 1–2 (58) Erik Björndahl.

Domare: Adi Aganovic. Publik:.923.

► Statistiken

Avslut: 27–6.

Avslut i målställning: 2–0.

Avslut på mål: 10–4.

Avslut utanför: 15–2.

Hörnor: 10–0.

Gula kort: 1–1.

► Betygen

Andreas Andersson (mv) 3

Klart redo när han ställdes på prov. Ett par viktiga räddningar i slutet dessutom. Inte mycket att göra åt målet.

Robert Lundström 2 (ut, 72)

Slog inlägget som ligger bakom ledningsmålet och blixtrar stundtals till offensivt.

Niklas Dahlström 3 (ut, 72)

På bra spelhumör. Tog flera offensiva initiativ men var också stabil bakåt.

Teodor Stenshagen 3

Har kommit in på slutet och uppträtt stabilt. Spelade på alla tre positioner i mittbackslinjen.

Alexander Blomqvist 2

Fick fram ett viktigt ben som räddade GIF från tidigt underläge.

Dennis Olsson 2

Synlig framåt men stängde inte riktigt igen defensivt.

Paya Pichkah 2

Som många spelare försvann han i andra, men slet bra i 90 minuter.

Pontus Silfwer 2

Inte lika synlig offensivt som vi kunnat se honom i år, men kämpade hårt med resten av laget.

Ludvig Nåvik 3 (ut, 67)

Fick välförtjänt pricka in karriärens första seniormål. Hade dessutom bud på mer. Byttes ut minuter efter att han hållit sig för baksidan av låret.

Pontus Engblom 3 (ut, 78)

Syntes mindre i andra halvlek, men assisterade till båda målen. Hittade en bra "ficka" att operera från i första 45.

Linus Hallenius 3

Gjorde striker-jobbet och var inblandad i mål ett och två. Jagade mer i andra och gjorde livet jobbigt för försvararna.

Inhoppare

Gray Hoffman (in, 67), David Myrestam (in, 72) och Albin Ekström (in, 72), Alexander Larsson (in, 78) spelade för lite för att betygsättas.

Avbytare: Erik Andersson, Ludvig Pärlenskog, Oscar Jonsson (mv) spelade inte.

► Bäst på plan

Bortaföljet, GIF Sundsvall.

Som de sjöng! Ett hundratal tillresta bortasupportrar, oavsett om de var Patroner, Nice Guys från Alnö eller något annat, gjorde de Iver Arena till temporär hemmaplan för GIF Sundsvall.

► Nästa match

Onsdag, 29 september: GIF Sundsvall–Trelleborgs FF (NP3 Arena).