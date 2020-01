Jonathan Dahlén färgade Hockeyallsvenskan under en stor del av 10-talet.

Men är han given i årtiondets allsvenska All Star-lag?

När vår podcast Hockeypuls tar ut decenniets femma uppstår en hetsig diskussion mellan panelmedlemmarna.

– Det är en skandal, dundrar Adam Johansson.

– Varför attackerar du mig?!, svarar Jon Häggqvist.