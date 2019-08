Vilken har varit din bästa bioupplevelse?

– Det är filmen "A Star Is Born". Den filmen var så otroligt bra.

– Det är filmen "Annabelle". Det är en skräckfilm som jag såg tillsammans med bra sällskap. Jag såg den i Göteborg tillsammans med min kusin.

– Det var länge sedan jag var på bio och kommer inte ihåg någon speciell film. Däremot kommer jag ihåg att jag kysste min första flickvän för första gången inne på en bio. Men jag kommer inte ihåg vilken film det var.

– Det var när jag såg "Fifty Shades of Grey" och hade smugglat in en flaska vin in till salongen. Jag hade tagit ledigt från jobbet tre, fyra månader innan jag skulle se filmen och tänkte gå dit utan någon dejt. Jag fick en superdag hemma med bad och sedan följde två väninnor med. Vi tog med oss en flaska vitt vin in på bion och filmen var otroligt bra.

– Det var den senaste filmen jag sett – "Once Upon a Time in Hollywood". Det var en film som jag sett fram emot att se länge. Jag tycker om filmer av regissören Quentin Tarantino.