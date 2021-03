Vindkraftsfrågan ska luftas – enkät och vindkraftsdag för allmänheten

Att vindkraftsfrågorna har skapat högtryck på näringslivskontoret och Ånge kommun råder ingen tvekan om. Enligt en arbetsbeskrivning från näringslivskontoret så är det i nuläget elva tjänstepersoner som ingår i vad som benämns som "Ånge kommuns vindkraftsteam".

Dessutom har man i dagarna gläntat på dörren till att ta reda på vilka vindkraftsrelaterade frågor som finns ute bland kommunens medborgare genom en enkät.

Bjuder in alla som påverkas, eller kan komma att påverkas

"Just nu samlar vi via en enkät in vilka frågor du har om vindkraft och vindkraftsutbyggnaden" står det på Ånge kommuns hemsida för vindkraft (länk till extern sida), där det också meddelas att en digital vindkraftsdag för allmänheten kommer arrangeras inom kort.

"Ånge kommun bjuder in alla som påverkas, eller kan komma att påverkas, av vindkraftsutbyggnaden i Ånge kommun de kommande åren till en digital vindkraftsdag", står det på hemsidan.

I arbetsbeskrivningen från näringslivskontoret kan man även läsa att kommunstyrelsens beslut från april 2020, att genomföra en förstudie kring kommunens möjligheter att äga vindkraftverk, just nu ligger lite på is.

"Arbetet har fortskridit till den punkt då vi konstaterat att frågan är för brett ställd för att kunna besvara, eftersom varje vindkraftpark, varje vindkraftverk, är unikt", står det i arbetsbeskrivningen, men där man också kan läsa:

"I dagsläget är näringslivskontoret öppna med, och informerar aktörer inom energiproduktionsbranschen, om att det kan finnas intresse från Ånge kommuns sida att investera i energiproducerande verksamhet".