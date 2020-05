Vittne slog larm om den kvaddade bilen i Söråker: "Förstår om många hunnit passera"

Under söndagen kom det in ett larm om en singelolycka i Söråker. En stulen bil hade hittats upp och ner, flera meter in i skogen av en förbipasserande.

– Man såg den från vägen, men man måste verkligen titta åt det hållet. Därför var det lite svårt att se, så jag förstår om många hade hunnit passera, säger vittnet som var på platsen.

Personen berättar att denne gick fram för att känna om bilen var varm eller kall för att kunna bedöma om olyckan skett nyligen.

– Den var kall. Sen fick vi titta efter chassinumret åt polisen.

Föraren hade lämnat bilen efter olyckan och inga personer kunde hittas i närheten, enligt polisen. Skogsområdet i närheten undersöktes med hundar utan resultat.

– Vi har inte hittat någon än. Om allmänheten har sett något får de gärna höra av sig. Förhoppningen är att vi kan hitta någon via sjukhuset eller akutmottagningen, men då är det sekretessbelagt. Vi får helt enkelt förlita oss på att det är någon som vet något och vill berätta det för oss, säger Alexandra Bergström, förundersökningsledare hos polisen.

Bilen är nu i förvar hos polisen för vidare undersökning.

– Vi har gjort en beställning på en teknisk undersökning. Det görs för att kontrollera om det finns dna att spåra. Efter det är bilen är inte nödvändig för utredningen längre och ägaren får tillbaka den. Men det blir en försäkringsfråga såklart, det finns inget att laga, säger Alexandra Bergström.