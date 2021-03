Wäjerstens årsdebutanter imponerade på Östersundstravet

Daniel Wäjersten hade ett par årsdebutanter till start på Östersundstravet under torsdagskvällen och både Global Brexit och Berra Steel imponerade när de vann varsitt lopp. Global Brexit togs lugnt från start och hamnade en bit bak, men kunde ändå runda till en bekväm seger utan att gå i botten. Segertiden blev 1.1.15.5/2 160 meter.

Berra Steel fick ett offensivare upplägg och efter an snabb start från tillägg fick han göra jobbet utvändigt ledaren. Trots det kunde han avgöra efter strid och vinna på 1.15,0/2 160 meter.

I första starten sedan augusti fjol visade Anders Wallin-tränade Ulvsåsen att han blir att räkna med även i år. Fick jobba sig framåt via tredjespår innan ha satt i ledningen 1 500 kvar, men sedan hade körande Per Linderoth allt under kontroll och hästen gled undan till seger på 1.26,3/2 160 meter.

V64-omgången avrundades av att Ulf Ohlsson ledde hela vägen med Öystein Tjomsland-tränade Vimse Lars och hela kvällen avrundades av Nicklas Westerholm som även han vann från ledningen, för sin del med Bergsåkers Travskolas Whispering Pines som gjorde första starten i sin nya regi och såg riktigt fin ut på 1.16,1/2 160 meter.

Mats Persson