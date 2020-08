Wallin tillbaka i ringen efter matchen som höll på att chocka boxningsvärlden: "Min karriär har gått spikrakt uppåt"

Det har snart gått ett år sedan Otto Wallin boxades en match. Men det var inte vilken holmgång som helst.

I tolv ronder stod Wallin upp mot Tyson Fury, en av världens främsta tungviktare i modern tid, som 2015 chockade boxningsvärlden genom att besegra Wladimir Klitschko.

Inför matchen mot Fury trodde expertisen att Wallin på sin höjd skulle vara ett farthinder på brittens väg mot större matcher. Så blev det inte.

Obesegrade Fury (28 segrar, varav 20 på knockout, innan matchen mot svensken) låg bitvis illa till mot Wallin, som slog upp ett av brittens ögonbryn, och vissa röster höjdes för att matchen skulle ha brutits och Wallin utropats till segrare.

Till slut vann Fury på poäng (116–112, 117–111, 118–110) men efteråt hyllades Wallin av Fury och svensken blev ett välkänt och respekterat namn inom hela boxningsvärlden.

– Den matchen har ändrat mycket – både i och utanför ringen. Min karriär har gått spikrakt uppåt sedan dess med media, olika erbjudanden och sådant där, säger Otto Wallin.

– Nu vet jag om att jag klarar av att gå tolv matcher mot en så skicklig boxare, det tror jag inte Kaufman hade gjort, och det har också gett ekonomisk trygghet.

Efter matchen mot Fury skrev Wallin på ett avtal med den stora tv-kanalen Showtime – ett avtal som ger tungviktaren ekonomisk lugn och ro efter en del skrala år.

– Jag har varit proffs sedan jag var 22 och det har varit tufft många gånger, det tar ganska mycket energi att ha dåligt med pengar – då känns det som att det är en press hela tiden. Nu har jag en egen lägenhet i New York och det gör ganska stor skillnad, man kan slappna av, känna sig trygg i vardagen och inte stressa.

Egentligen skulle Wallin ha mött Lucas Browne tidigare i år men på grund av en stressfraktur i hans vänstra fot var svensken tvungen att ställa in matchen. Därefter slog coronapandemin till och Wallin drabbades själv av viruset.

– Det var inte så farligt för mig. Jag hade lite ont i halsen och lätt feber och tappade lukt- och smaksinnet i tio dagar.

Han har bott i en bitvis öde stad – en metropol som i vanliga fall pulserar av liv året runt.

– Alla restauranger stängde, gymmen likaså men lustigt nog så var spritbutikerna öppna, de ansåg att de var viktiga, säger Wallin med ett skratt.

Under karantänstiden har han fått träna mycket på egen hand i lägenheten men sedan en tid tillbaka har han, under ordnade former, kunnat träna på ett privat gym tillsammans med tränaren Joey Gamache och sparringduon Yegor Plevako och Cassius Chaney.

– Eftersom det var ett tag sedan jag boxades bestämde vi att jag skulle köra mer sparring inför den här matchen. Jag har gått ner från tre till två sparringpass i veckan men har kört fler veckor den här gånger. Det är den bästa träningen, det är ju det man ska göra i ringen som man ska träna mest. Många missförstår det och gör massa annat, vi försöker hålla fokus på boxning, säger Wallin som totalt tränar tio, elva pass i veckan.

Motståndaren Travis Kauffman är en rutinerad jänkare med 35 matcher (32 segrar varav 23 på knockout och tre förluster) bakom sig. Han har dock inte klivit in i ringen sedan 1 december 2018, då han förlorade mot Luis Ortiz.

– Han är en solid motståndare, de matcher han förlorat har varit mot riktigt bra killar. Han har mycket erfarenhet, mer än mig, och det blir ingen lätt match. Det gäller att jag är på tårna och är med hela tiden. Det är den bästa jag mött, ja förutom Fury, säger Wallin.

Taktiken är tydlig: Var aggressiv men kliv inte in för mycket i onödan.

– Jag är lite längre, yngre, fräschare och snabbare och det gäller att utnyttja det. Jag ska hålla honom ifrån mig men också vara aggressiv samtidigt som han inte ska få gå för nära. Jag vill trycka honom bakåt men ändå hålla distans. Jag tror att jag är bättre tränade än han så det är bra om han gör av med mer energi än jag gör, säger Wallin och fortsätter:

– Vi har sparrat mycket mot kroppen, och där har jag en del knockouter och känner mig trygg. Men vi har listat ut att han kommer göra detsamma, Joey (Gamache, tränaren) sa det för ett par veckor sedan och sedan såg jag på Kaufmans instagram att han skrivit att han skulle "hugga ner trädet" och det brukar betyda kroppslag, säger Wallin och tillägger med ett skratt:

– Så det var ju bra att han gav bort det.

Otto Wallins avlidne pappa, Calle Wallin, kommer i sedvanlig ordning att finnas i tungviktarens tankar när han går från omklädningsrummet till ringen för fajten.

– Jag kommer ha "I'll be missing you" av P. Diddy som introlåt. För farsan och även för Kaufmans tränare som dog för ett par veckor sedan och även alla som gått bort med coronaviruset.

Fotnot: Matchen avgörs natten mot söndag och sänds i Sverige via en amerikansk streamingtjänst. Själva galan börjar vid midnatt.