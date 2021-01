Wollter, Connery och Douglas – här är världskändisarna som gick bort senaste året

Knappt har året börjat och redan har flera internationella kulturpersonligheter avlidit, bland andra amerikanske countrysångaren och låtskrivaren Ed Bruce, 81 år och skådespelarna Marion Ramsey som blev 73 (känd från Polisskolan-filmerna) samt Tanya Roberts som blev 65. Roberts föddes 1955 i New York och började sin karriär som fotomodell och teaterskådespelare. Genombrottet kom 1980 i TV-serien Charlies änglar och kändisskapet fullbordades som Stacey Sutton i Bondfilmen Levande måltavla (1985) där hon spelade mot Roger Moore. Tanya Roberts poserade också för tidningen Playboy 1982 och sågs som en sexsymbol under 1980-talet.

Nyss lämnade svenska skådespelaren Mona Malm jordelivet vid 85 års ålder, och coronaviruset fick med sig dansbandssångaren och musikern Thorleif Torstensson som blev 71. Han var frontmannen i dansbandet Thorleifs ända sedan bandet grundades 1962. I Storbritannien tog viruset 88-åringen Barbara Shelley, känd som modell och som skådespelare i brittiska skräckfilmer.

I januari i år avled också tonsättaren och textförfattaren Elias Rahbani, även han i komplikationer efter att ha varit sjuk i covid-19. Elias Rahbani är vida känd i Mellanöstern och även för många i Sverige. Han är yngste broder till Assi och Mansour Rahbani, duon som utgör Bröderna Rahbani och som har format den libanesiska musiken från slutet av 1950-talet och framåt. Elias har skrivit sånger för många framstående artister, bland annat Fairouz (”Hanna el sekran” och ”Kan enna tahoun”). Fairouz ses än i dag som en av de främsta sångartisterna i Mellanöstern. Elias Rahbani blev 82 år.

2020 var också det året som tystade artister som tyska elektromusikern och kompositören Florian Schneider från bandet Kraftwerk, musikproducenten Hamilton Bohannon och pianisten Little Richard som blev 87. Som artist var Little Richard – tillsammans med Elvis Presley – grundare av genren rock & roll och lämnade efter sig hits som Long tall Sally, Slippin & slidin, Lucille och Tutti frutti.

På tal om Elvis Presley så gick också hans barnbarn bort 2020. Benjamin Keough var son till Elvis dotter Lisa Marie Presley och hittades död i juli, 27 år gammal.

Andra musiker, tonsättare och sångare som skriver 2020 på sina gravstenar är countrystjärnorna Kenny Rogers och Charley Pride, soul- och R&B-artisterna Betty Wright och Phil May, sångarna Moon Martin, Mory Kanté (den guineanska sångaren som med sin hit ”Yé ké yé ké” från 1987 tog hela världen inklusive Sverige med storm), Ronald Bell (från Kool and the gang), Johnny Nash, Bill Withers, legendariska soulartisten Betty Wright, iranska sångartisten Mohammad-Reza Shajarian och finska Alexi Laiho samt italienska operasångerskan Mirella Freni.

Bland alla musiker som kan nämnas finns den framstående italienska kompositören Ennio Morricone samt namn som gitarristen Peter Green, valthornisten Ib Lanzky-Otto och inte minst den amerikanske rockmusikern och låtskrivaren Eddie Van Halen, gitarristen bakom klassikern ”Jump” av rockgruppen Van Halen och även bakom gitarrsolot i Michael Jackson hit ”Beat it”.

I Sverige minns vi ”Sånt är livet”-sångerskan Anita Lindblom som dog den 6 september, 82 år och sångarna och musikerna Mats Rådberg (countrysång), Pelle Alsing (trumslagare i Roxette), Roland Cedermark (dragspel) och trubaduren Gösta Linderholm samt de två operasångerskorna Margareta Hallin och Malin Gjörup.

På filmsidan finns stora skådespelare som Kirk Douglas som blev 103 år samt Sean Connery som kan stoltsera med den Oscar han fick 1988 för sin insats i ”De omutbara”. Dessförinnan hade han gjort sig ett namn med sin tolkning av rollen som James Bond – sammanlagt sju filmer. Sean Connery blev 90 år och levde lika länge som svensk-franske skådespelaren Max von Sydow som också avled 2020.

Andra skådespelare är Terry Jones från Monty Python, komikern Jerry Stiller (Seinfeld-karaktären Frank Costanza), Fred Willard, Sam Lloyd, Chadwick Boseman, Kelly Preston, John Saxon, Olivia de Havilland och den indiske Irrfan Khan från filmen ”Slumdog Millionaire” samt svenska Maud Hansson Fissoun, Anne Kulle, Yvonne Schaloske och Göran Forsmark. Inte att glömma Naya Rivera som bara blev 33 år.

I Sverige var sorgen stor också när beskedet kom att skådespelaren Sven Wollter och programledaren Adam Alsing gick bort i covid-19. Andra skådespelare som gick bort på grund av corona var Dawn Wells, Tommy ”Tiny” Lister samt Broadwaystjärnan Nick Cordero som blev 41 år gammal.

Bland alla författare som hamnar under rubriken ”avlidna” finns Maj Sjöwall, P.O. Enquist, Jan Myrdal, Percival, Einar Heckscher och Anne-Marie Berglund samt Jörn Donner och John le Carré. Här finns också poeten och dramatikern Kristina Lugn.

På konstnärssidan finns den svenska Lennart Jirlow som gick bort 83 år gammal och här kan även nämnas den franske modedesignern Pierre Cardin, 98 år. Utanför kultursfären finns basketgiganten Kobe Bryant som omkom i en helikopterolycka. Han var en av de största med två OS-guld och fem NBA-bucklor. Från sportens värld finns också fotbollsspelarna Paolo Rossi och legendaren Diego Maradona som dog i november, 60 år gammal.

Ett par presidenter får väl också plats på denna uppräkning; Egyptens Hosni Mubarak som blev 91 (president mellan 1981–2011) samt Valéry Giscard d’Estaing som styrde Frankrike mellan 1974 och 1981. Han blev 94 år.

Och varför inte krydda listan ytterligare? Under 2020 gick några seriemördare bort; Roy Norris, 72, Peter Sutcliffe, 74 och Samuel Little, 80 år.