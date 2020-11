Yohio släpper nytt album – första på sex år: "Har en nyfunnen passion"

Redan som 16-åring slog Yohio igenom med dunder och brak i Japan. År 2013 kom det svenska genombrottet när artisten, som är uppvuxen i Sundsvall, deltog i Melodifestivalen. Yohio gick då direkt till final med låten Heartbreak Hotel och landade till slut på en hedervärd andra plats.

Sedan dess har Yohio sålt både guld och platina, haft flera listettor och turnerat för utsålda arenor i både Sverige och Japan.

Det är sex år sedan Yohio, som numera är baserad i Tokyo, senast släppte ett album – men nu är det dags igen.

"När jag började komponera och skriva detta album för två år sedan gjorde jag det med en nyfunnen passion för musiken. Jag ville göra något nytt, experimentera med moderna beats och influenser från klassisk musik, alternativ rock från mitten av 2000-talet, cabaret och cirkus. Resultatet blev något av ett neoklassiskt popalbum, vilket jag har velat göra länge", säger artisten i ett pressmeddelande.

Artisten själv säger att han är väldigt nöjd med resultatet och berättar att det är en sammanhängande historia genom låtarna på albumet.

"Tematiken omger mycket ensamhet och längtan, men också någon form av uppmuntran att tänka kritiskt, och dra sina egna slutsatser, i dagens samhälles väldigt polariserade miljö. Jag tror att allt detta blir väldigt relevant för vad som har hänt runt om i världen det senaste året, även om jag skrev de flesta texterna innan pandemin uppstod", säger han.

Albumet A pretty picture in a most disturbing way släpps den 27 november.