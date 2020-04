Ytterligare ett fall med coronasmitta i länet – totalt 51 coronadöda i Sverige senaste dygnet

Enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten som på fredagen kom med sin dagliga rapport över coronaläget i landet fortsätter som väntat smittspridningen av det nya coronaviruset i länet och i riket.

Under veckans tre första vardagar har antalet fall i Västernorrland ökat med i snitt tio per dag. Under gårdagen låg ökningen på två personer och i dag är samma uppgång ett bekräftat fall med covid-19 i Västernorrland.

Totalt har Västernorrland nu 58 bekräftade fall av covid-19.

Eftersom länet inte ger några rapporter under helgen är det nionde vardagen i rad som man informerar om nya fall.

För hela landet finns det nu 6 078 bekräftade fall av coronasmitta, vilket är en ökning med 612 patienter jämfört med torsdagen.

Om man tittar en vecka tillbaka är det här i det närmaste en fördubbling med 3 032 bekräftade coronafall i riket på sju dagar.

Antalet dödsfall i landet ökar också och ligger på fredagen på 333 avlidna, vilket kan jämföras med torsdagens 282 döda.

Om man jämför en vecka tillbaka är det en ökning med 241 avlidna, eftersom man förra fredagen hade 92 avlidna i landet.

Texten kommer att uppdateras.

Fotnot. I en första version av den här artikeln stod en felaktig siffra i rubriken om antalet coronadöda i riket det senaste dygnet.