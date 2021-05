Zandra bearbetar det nordiska mörkret – ställer ut i Ånge: "Romantiserar kring mörker och ljus"

Zandra Jungell är född och uppväxt i Örnsköldsvik – och har alltid återvänt hem till Västernorrland. Också från New York, dit hon flyttade efter gymnasiet för att ta en Bachelor's Degree i foto och video på The School of Visual Arts.

– Jag åkte hem om somrarna och jobbade på ett hem för ensamkommande flyktingbarn, säger hon.

Hon och hennes man bodde också i Berlin en tid. Men sedan coronautbrottet är länet åter hennes fasta punkt. Målet nu är att kunna arbeta heltid med det nystartade företaget inom konst, fotografi och grafisk design. Men hon uppskattar också att arbeta deltid hos en guldsmed och att rycka in på ungdomshemmet vid behov. Möten med människor ger inspiration.

Medelpadspubliken har mött hennes fotografi i utställningen "Konstinjektion" hos Sundsvalls museum, där en del av Region Västernorrlands konstinköp visades. Hon har också varit representerad på Fotografiska i Stockholm.

– Men att plugga i många år och jobba parallellt tar på krafterna. Det är först nu jag verkligen kan börja etablera mig, säger hon.

Förr skrev hon ofta ner sina drömmar för att få idéer, och i slutänden härrör förstås alla konstens idéer från ett inre rum. Kontrasten mellan ljus och mörker, som ett liv i norra Sverige för med sig, återkommer hon till.

– Jag kan brottas med att vi har det så mörkt under halva året. Men även romantisera kring det med stjärnklara nätter, säger hon.

Det kalla nordiska ljuset fungerar väldigt bra också i modefotografi, tycker hon. I konstfotografiet har kontrasten ljus-mörker bland annat alstrat serien " The darkness we share" med bland annat den ljussprakande gestalten i motivet "Natten". Både skräckinjagande och vacker – natten rymmer många känslor.

– Det är en hyllning till natten och det mystiska som inträder när den kommer. Andra kan se en gudinna eller vad man vill. Jag vill väcka känslor, men vilka känslor spelar ingen roll, säger Zandra Jungell Högberg.

Utställningen visas i Konsthallen, Ånge Folkbibliotek, 8 - 31 maj. Den öppnar lördag den 8 maj kl 12-14.