Zandra fångade papegojan i Nacksta – nu är fågeln hemma igen: ”De var så glada”

I lördags kom papegojan flygandes och satte sig ovanpå vindskyddet intill Zandra Linnérs uteplats i Nacksta.

– Jag såg att det inte var en utomhusfågel och försökte locka på den för att få den att sätta sig på fingret, men det var inte intressant, säger hon.

Efter en stund flög tamfågeln, som är av arten Rosenhuvad dvärpapegoja, vidare upp till en balkong på huset bredvid.

– Då kom det flera kajor och skator och jag tänkte "åh nej", säger Zandra Linnér.

Lösningen blev att spela upp ljudklipp från Youtube.

– Jag vet att det är en flockfågel och att de ska leva i par. Jag kollade upp och såg att det var en dvärgpapegoja och letade upp ett klipp med läten som jag satte igång på högsta volym, då flög den ner och satte sig på mitt huvud, säger Zandra Linnér.

Sedan följde en kortare balansgång för att få in fågeln i lägenheten.

– Jag satte mobilen nära huvudet och sedan började jag gå sakta, sakta. Jag gick hela vägen in och stängde dörren, säger Zandra Linnér.

Väl inomhus försökte familjen att fånga fågeln där den satt på huvudet – men papegojan hade andra planer och flög iväg och satte sig i köket.

– Till slut lyckades vi få in den i en hundtransportbur, och sedan letade vi fram en fågelbur som vi hade sedan tidigare. Jag åkte och köpte lite fågelfrön, gav den mat och vatten så den var väldigt glad.

Redan samma dag försökte hon få tag på någon på polisens hittegodsavdelning, utan framgång.

– Det var svårt att få tag på någon under helgen. Under måndagen ringde de tillbaka men det var lite svårhanterat när det var en fågel. Det var så pass ovanligt för dem att få in fåglar, säger Zandra Linnér.

Under tisdagen efterlyste polisen ägaren till papegojan på Facebook, och flera lokala medier uppmärksammade händelsen. Ägaren som nåddes av informationen kort därefter, visade sig bo i lägenhetshuset mittemot Zandra själv.

– Efter det gick det jättefort. De ringde i dag och hämtade fågeln efter jobbet. De tackade och var så glada att få tillbaka den, men den hade ju inte kommit speciellt långt, säger Zandra Linnér och skrattar.