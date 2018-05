Stöde slappnade av och 3–0 blev 3–2: "Men tre poäng på bortaplan är man alltid nöjd med"

Stöde IF var på väg mot en lika stabil som klockren seger i fotbollstrean.

Man hade 3–0 med sex minuter kvar av ordinarie speltid i bortamötet mot Arnäs IF.

– Det var lite onödigt att släppa in två på slutet, lite drama blev det, säger tränare Anders Strandlund efter 3–2-segern.