GIF Sundsvalls stora glädjebesked – Sundsvallsföretagare kliver in med miljonbelopp och handlingsplanen godkänns: "Får arbetsro"

GIF:s ekonomiska situation har varit omskriven under våren och föreningen är i ett pressat läge.

Klubben har lämnat en handlingsplan till licensnämnden med hur man ska få ordning på ekonomin för att få förnyad elitlicens.

På tisdagen fick GIF ett positivt besked.

– Det känns naturligtvis jättebra. Det är fortfarande ett hårt arbete kvar, men vi får en annan arbetsro, säger Johan Nikula.

Handlingsplanen som GIF Sundsvall skickade in grundade sig på ett mindre plusresultat det här året som tillsammans med ett kapitaltillskott ska vända de negativa siffrorna.

Kapitaltillskottet kommer från olika Sundsvallsbor och företag.

– Licensnämnden tyckte att handlingsplanen var bra, men att det fanns en osäkerhetsfaktor i att få in pengarna. De ville ha avsiktsförklaringar från personerna som är beredda att stoppa in pengar. Nu har vi nyligen lämnat in dokument med kring tio avskriftsförklaringar från näringsidkare i Sundsvall som tror på det här och vill hjälpa till. Det handlar om ett flertal miljoner totalt, säger Johan Nikula utan att vilja specificera siffran.

– Vi har lite fallhöjd om det skulle krävas, och vi kommer lämna kvartalsvisa rapporter till näringsidkarna så att de kan följa resultatet. De har också en önskan om att sätta sig ned och få till samtal tillsammans med kommunen, näringslivet och föreningen.

För att förbundet ska godkänna kapitaltillskottet fanns vissa krav.

– Det får det inte innehålla någon ränta och det ska betalas tillbaka när föreningen kan göra det utan att äventyra framtida drift. Det är fortfarande ett hårt arbete 24/7, men nu är det utan kniven på strupen, säger en lättad Johan Nikula.