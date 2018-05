Lyssna på GIF-podden #63 – med Robert Lundström som gäst

I avsnitt 62 blir det gästlöst, men verkligen inte innehållslöst!

I avsnitt 63 av GIF-podden gästas vi av AIK:s Robert Lundström.

Lundström lämnade GIF Sundsvall 2015 och berättar om sina 2,5 säsonger i Vålerenga, om tränaren Kjetil Rekdal som "passar bättre i tv", varför han behövde ett miljöombyte, hur AIK kom in och varför det klickade så bra, så snabbt. Vi kommer självklart in på det som är mest aktuellt – den svåra skadan bara några matcher in i Allsvenskan – men vi spolar också tillbaka tiden lite, pratar Kubikenborg, genombrottet och varför han till slut tog sig i kragen och tog tag i sin karriär. Och så reder vi ut historien bakom Allsvenskans mest omtalade mejladress.

Kom gärna med feedback på #GIFpodden!

Podden hittar du bland annat i iTunes eller Acast. Du kan också lyssna på den på poddens hemsida.