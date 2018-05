SDFF krossade AIK på hemmaplan – då gjorde Burvall säsongens första mål: "Jag har längtat mycket efter det här"

Först Ljusdal. Sedan Assi IF. Och nu AIK.

Sundsvalls DFF har fått en stark start på säsongen och när AIK togs emot på NP3 Arena visade SDFF ingen nåd.

Nyförvärvet Anisa Guajardo fick till en fullträff redan efter tio minuters spel och nio minuter senare blev hon tvåmålsskytt, efter att Sundsvall blivit tilldömda en straff.

Med 24 minuter spelade hade SDFF säkrat en tremålsledning.

Då klev Elsa Burvall fram och utökade till 4–0 med 20 minuter kvar av matchen. 17-åringen gjorde totalt tre mål under DM-spelet, men fullträff är hennes första i Elitettan för säsongen.

– Det kom en retur som Anisa missade och jag fick en till. Det var öppet mål, så det var bara för mig att sätta den, säger hon och fortsätter:

– Det kändes extra skönt att göra mål. Det här har jag längtat mycket efter kan jag säga, säger hon.

SDFF tippas vara ett bottenlag i serien. Just det tror Elsa Burvall är en av anledningarna till att det går så pass bra.

– Det är inte så många andra som tror på oss, men vi gör det och vi vet vad vi kan. Nu är det jätteskönt att visa upp det för alla andra i serien.

Med segrar kommer också självförtroendet – något som var starkt hos gruppen inför mötet med AIK. Och ännu starkare nu.

– Vi sa innan matchen att vi har det bästa självförtroendet som vi någonsin har haft, vi har de bästa förutsättningarna och vi spelar på hemmaplan. Om det var någon gång vi skulle slå AIK så var det nu. Vi trodde att vi skulle ta tre poäng, och det gjorde vi också, säger Elsa Burvall ler stort.

I hemmapremiären mot Ljusdal för ett par veckor sedan var det drygt 200 personer på läktaren. Mot AIK var siffran 157. Nu skickar Burvall en passning till Sundsvallspubliken.

– Om man ska se fin fotboll i Sundsvall, då är man varmt välkommen till NP3 Arena, för det kommer vi att bjuda på resten av säsongen. Jag tycker att de som inte är här verkligen missar någonting, säger hon.

Segern innebär att Sundsvalls DFF ligger på en andraplats i tabellen, på samma poäng som Kvarnsveden som leder serien. Under söndagen spelas två matcher i serien. Då möts Umeå IK–Asarums IF och Kungsbacka DFF–Assi IF.

Sundsvalls DFF–AIK 4–1 (3–0)

Första halvleken: 1–0 (10) Anisa Guajardo, 2–0 (19) Anisa Guajardo, 3–0 (24) Venera Rexhi.

Andra halvleken: 4–0 (71) Elsa Burvall, 4-1 (88) Nicole Modin.

Domare: Andreas Wiklander.

Publik: 157.