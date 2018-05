Brittiskt företag får söka guld i Enåsen: "En av landets få guldgruvor"

Företaget Erris Sweden, en filial till Erris Resources – ett internationellt företag med säte i Storbrittannien – vill utforska huruvida det finns guld, koppar, bly eller zink, i Enåsen.

Ansökan, som kom in 19 januari i år, har nu beviljats. Bergmästaren har den 16 april beslutat att ge Erris Sweden ensamrätt till undersökningar under tre år. Under rubriken Nytt guldprojekt i Sverige, kungjorde Erris Resources nu i veckan på sin hemsida att man är mycket nöjda över beslutet.

Det aktuella området, Enåsen 5, ligger där Ljusdals och Ånge kommuner möts. Undersökningsområdet är drygt 70 000 kvadratmeter stort. Det ligger nära den guldfyndighet där metallföretaget Boliden bröt malm mellan 1984–1991, vilket indikerar att det finns god potential att ännu hitta värdefulla mineral.

Företaget Erris, som hoppas hitta guldfyndigheter, driver – ensamma eller tillsammans med andra intressenter – för närvarande flera zink-projekt i Irland, och har 18 licenser som rör sju projektområden i Sverige. På Erris Resources hemsida poängteras att man i Enåsen äger denna nya prospektering till hundra procent.

Företagets vd, Merlin Marr-Johnson, säger där i ett uttalande att man gläds åt tillståndet. Han berättar att Enåsen 5, som tillståndet avser, omger dagbrottet där guld bröts, och enligt honom är området underutforskat och har stora geologiska möjligheter. I uttalandet står bland annat: "Enåsengruvan, som upptäcktes på 1980-talet, är en av få guldgruvor i landet" och att Enåsenprojektet ingår i företagets portfölj är "i linje med vår fastslagna målsättning, att identifiera prisvärda affärsmöjligheter med potential att skapa värde för våra aktieägare".

Länsstyrelserna i de båda länen har haft synpunkter på ansökan. Gävleborgs läns länsstyrelse anser inte att undersökningstillstånd ska lämnas inom naturreservatsbildningsområdet Enan, eller Järvshockeln, som utreds för naturreservatsbildning. Länsstyrelsen i Västernorrland påpekar att det finns fornlämningar i området, men förutsatt att hänsyn tas till detta har man inga invändningar mot det planerade arbetsföretaget.

Tillståndet kan överklagas.

Vi har sökt representanter för företaget.