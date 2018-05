Efter Timrås avancemang – kontraktet med backen bryts

Hugo Enock kom till Timrå inför förra säsongen och skrev då ett tvåårskontrakt med klubben. 45 matcher blev det under säsongen, och backen sa efter den match som tog Timrå upp till SHL att han hoppades få stanna i klubben.

Men så blev det alltså inte. På fredagen meddelade klubben via sin hemsida att man i samförstånd med Enock valt att bryta kontraktet, som det var ett år kvar på.

Hugo Enock gjorde under sin tid i Timrå fem poäng på 45 matcher, och var under säsongen också utlånad till Färjestad under två matcher.