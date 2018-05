Katarina Östholm: När kriget kommer får vi klara oss själva – nedrustningen av landsbygden får katastrofala följder

Efter 30 år i malpåse dammar regeringen av krigshotet. Inom kort landar broschyren "Om krisen eller kriget kommer" i svenskarnas brevlådor. Man kan bara fråga sig varför regering efter regering tillbringat den tiden med att i det närmaste totalt rusta ned det varje land i kris behöver – sin egen landsbygd.

Svenskarna ska förbereda sig för krig. Våren 2017 gav regeringen ett uppdrag till MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Öka folkets kunskap om hur man förbereder sig för en kris som allvarligt skadar samhällets grundfunktioner.

En del i den satsningen är den broschyr som inom kort skickas ut till 4,8 miljoner hushåll. Tyngdpunkten ligger på hur privatpersoner själva ska kunna tillgodose sina grundläggande behov som mat, vatten, värme och skydd.

Det talas om en "komplex hotbild" bestående av ett försämrat militärt säkerhetsläge, klimatförändringar, terrorattacker, pandemier och informationspåverkan.

Den stora frågan är varför regering efter regering fortsätter rusta ned vad som verkligen skulle kunna rädda ett Sverige i kris: En levande landsbygd. Den stora frågan är varför man fortsätter bygga ett kraftigt urbaniserat samhälle vars ohållbarhet ökar dag för dag.

Vi skapar ett extremt centraliserat, omvärldsberoende och uniformt modellerat Sverige när vi skulle behöva bygga ett robust, lokalifierat och diversifierat samhälle som kan stå på egna ben i händelse av kris.

Vi lägger alla ägg i samma korg när vi skulle behöva placera dem på många olika ställen - så att omeletten inte blir total.

Den stora frågan är varför landsbygdsutveckling fortfarande är en vit fläck på kartan i samhällsplaneringen

Några nyckelord är: Småskalig mångfald spridd över landet, minimerat behov av långa transporter, nära till mat, vatten och energi, starka sociala nätverk, fysisk tillgänglighet (inte digital). Kompakta småstäder med landsbygdens alla livsviktiga funktioner i en direkt anslutande buffertzon. Ett geografiskt likfördelat nätverk av lokalt stationerad vård, skola, omsorg.

Den stora frågan är varför landsbygdsutveckling fortfarande är en vit fläck på kartan i samhällsplaneringen. Varför byn inte ses som den enorma potential den faktiskt utgör: den kanske viktigaste basenheten i framtidens samhälle.

Självförsörjningsgraden är nere på 50 procent och sjunkande, landsbygden dräneras systematiskt på jobb, råvaror och fungerande infrastrukturer, de enorma intäkterna som landsbygden genererar hamnar i huvudsak i Stockholm, den del av vinsten som återförs till landsbygden kallas "bidrag" medan de pengar som används i storstadsområden kallas "investering".

Trafikverket satsar mer än tre gånger så mycket statliga pengar på bilvägar i storstäder jämfört med resten av landet

Allt det här vet vi. Ändå kommer de infrastruktursatsningar som görs mest storstadsregionerna till godo. Och det gäller inte bara den planerade snabbtågssatsningen mellan storstadsregionerna på hisnande 230 miljarder.

Trafikverket satsar mer än tre gånger så mycket statliga pengar på bilvägar i storstäder jämfört med resten av landet – 12 300 kronor per person i de båda storstadsregionerna respektive 4000 kronor per person i övriga landet. Satsningarna på järnväg följer samma mönster – storstadsregionerna får betydligt mer per capita.

Med tanke på vägnätens omfattning – och behovet av dem – i Sverige utanför storstäderna borde siffrorna rimligen vara de omvända.

I Trafikverkets plan för det nationella transportsystemet för 2018-2029, som överlämnades till infrastrukturministern i höstas, framgick att det behövdes 189 miljarder kronor för att upprätthålla det svenska vägnätets standard. Slutsumman landade på 164 miljarder kronor – långt under minimigränsen.

Hur Trafikverket sparar pengar? Genom att klassa ned stora delar av vägnäten på landsbygden.

Bara i Jämtland-Härjedalen skulle det kunna röra sig om att klassificera cirka 40 procent av vägarna till vägtyp 6. Med försämrad hållbarhet, försämrad framkomlighet, försämrad skötsel och ökad underhållsskuld till följd.

Verket vill också helt dra sig ur 2000 mil av vägarna på landsbygden och överlåta skötseln helt på de boende. Sträckan motsvarar halva jordens omkrets.

Nils Björling, forskare i stadsbyggnad på Chalmers, ser stora luckor i den pågående samhällsplaneringen. I en artikel i branschorganet Arkitekten pekar han på att landsbygdens fördelar och potential utesluts ur debatten då i princip allt fokus ligger på urbaniseringsprocessen; staden får exklusivt tolkningsföreträde.

"Det är inte så att enbart städer har en positiv utveckling och landsbygderna en negativ... Politisk uppdelning mellan stad och land och en urban dominans i planeringen, som framhåller staden som centrum och landsbygden som periferi, begränsar särskilt förutsättningarna att formulera en mångfald av olika målbilder som utgår från landsbygderna som centrum i sina egna omland."

Men avvecklingen av Sverige utanför storstadsregionerna fortsätter.

Över hälften av mjölkbönderna har lagt ned under de senaste tio åren. Naturbeten växer igen. Den biologiska mångfald som skapas av betesdjur i varierade landskap och odlingstyper hotas; WWF varnar, korna blir för få, insekterna försvinner och basen för ett helt ekosystem krackelerar.

På 50-talet hade Sverige över två miljoner kor och en rik biologisk mångfald med ett överflöd av ängsblommor, bin och fåglar. Sedan 1990 har antalet kor i Sverige halverats, från runt 600 000 till bara 300 000.

Hälften av allt nötkött importeras i dag. Omvärldsberoendet och miljöskadan ökar ytterligare med importen; lokala mejeriprodukter och klimatneutralt svenskt naturbeteskött finns snart inte att tillgå. För att inte tala om kringliggande branscher som drabbas hårt.

Dessutom byggs det för fullt på högvärdig åkermark runt om i landet. Och bygger man inte så planterar man skog.

I min egen by, Undrom, har länsstyrelsen precis gett klartecken för skogsplantering på en betydande areal åkermark som i dag arrenderas av en av byns bönder. Det innebär dödsstöten för bonden och ytterligare urgröpning av bygdens livskraft.

Markägaren är bosatt i Skåne och har nyligen köpt den fastighet som han nu tänker plantera igen med skog. Till skillnad från Norge har Sverige ingen boplikt för lantbruksegendomar. Uppluckringen av jordförvärvslagen, som just nu utreds på uppdrag av regeringen, riskerar att förvärra problemet mångfalt.

Det krävs stora strukturella förändringar för att skapa ett verkligt hållbart och motståndskraftigt samhälle

Sverige ska förbereda sig för kris och krig, heter det. Men vad hjälper det att var och en av oss har små privata förråd när vi tar död på möjligheten till nationell försörjning? Vad hjälper det att ha mat och vatten för en vecka när en storskalig krasch är inbyggd i systemet?

Vad hjälper det att rusta upp armén när regering efter regering sett till att i det närmaste totalt rusta ned det varje land i kris behöver – sin egen landsbygd?

Det krävs stora strukturella förändringar för att skapa ett verkligt hållbart och motståndskraftigt samhälle. Sveriges landsbygder måste vara en del av den planen.