Ungdomskörer i Njurunda sjöng Vivaldis Gloria - rakt in i själen som en änglakör

Men det gör det. När musiker Birgitta Urbán var på körfestival med några av de unga smakade de på Vivaldis Gloria. de greps av musiken, av utmaningen; av att den var så häftig att sjunga. Nu, ett år senare, gör de den hemma med sina sångarkompisar, stödda av professionella musiker.

Läs mer om samarbeten: Sundsvalls Orkesterförening bjuder in unga stråkmusiker till vårkonsert

Och det är så klokt att göra det på riktigt, från början. Med proffsen som frejdigt, vant och kompetent lägger den äkta Vivaldi-rockigheten som motor; som en självklar botten för kören att bygga fraser på.

De gör det bättre än många vuxenkörer jag hört.

Men att sjunga fuga är något helt annat än vanlig fyrstämmig sats. Här är varje stämma lämnad åt sig själv, insatser är vanskliga, harmonin inte lätt att lyssna in sig i. Men ungdomarna gör det. Och de gör det bättre än många vuxenkörer jag hört.

Läs om unga och böcker: Så får du barnen att läsa - författare tipsar

Det är inte fläckfritt; ibland vinglar det, ibland trevas det, ibland sprider sig osäkerhet. Men det håller ihop; textningen är utmärkt, rösterna homogena och sångarna sjunger ledigt utan att pressa, som många unga gör i dag. Höjd är inget problem för så välskötta unga röster, och klangen blir ljus och fräsch, mild men ändå kraftfull och bärig, och knivskarp i moment av koncentrerade kraft- och volymtoppar. Då förstår man vad uttrycket änglakör betyder.

Inledningens korta körsånger visade också potentialen. Mozarts "Alleluia", lite splittrad men med fin stuns. "And so it goes" snyggt fraserad, "Butterfly" med ett modernt tonspråk och smått instrumentala stämmor. Det är vuxen körmusik; inte enkelt, inte anpassat, men man tar det utan att blinka. Här trollar man också fram två sopransolister, Karin Andersson och Roxana Redford, som sjunger ariorna i Gloria som om de aldrig gjort annat. Och det är drag i mansstämmorna - ofta en svag punkt i dagens körliv.

Allt det här kräver förstås ledare som själva är djupt förankrade i traditionen, som vet hur musiken ska låta, svänga och klinga. Som arbetar upp en miljö där många vill vara med och sjunga. Som vågar ställa krav, som låter 8-åringar stå med och hänga på de äldre så gott de kan. Och som kan kliva in och ta en solistroll med kort varsel, som Marie Ottosson gjorde.

En sådan ungdomskörverksamhet är ett föredöme. Härnäst borde de ge sig på Händels Messias, tänker jag. Och vad drar de till med som extranummer om inte Halleluja-kören? Det är alltså redan på gång.

Man blir tårögd, gripen och berörd. Vilken välgärning mot framtiden. Och Vivaldi i sin himmel måtte vara lycklig när ännu en generation upptäckt hans musik. Och gör den så bra till på köpet.

Gloria in excelsis Deo

Dirigent: Birgitta Urbán

Young Voices, Korallerna och Njurunda ungdomskör

Roxana Redford och Karin Andersson, sopran

Marie Ottosson, alt

Musiker från Nordiska Kammarorkestern och Njurunda församling

Njurunda kyrka, söndag 6 maj