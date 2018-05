Överlever USA:s varumärke Trump? – Kristian Ekenberg om galna dagar i Vita Huset

Översättarna till ”Fire and fury – Donald Trump och Vita Huset inifrån”, som nu ges ut av Modernista, har fått jobba ikapp med de nya såpavändningarna i Vita Huset. Skulle de hinna klart innan hela Trump-administrationen imploderar?

Det var bara i januari som Michael Wolffs bok om kaoset kring USA:s president Donald J Trump gavs ut på engelska, så den svenska versionen får anses ha nått bokhandelsdiskarna snabbt. Ändå känns det som om det var oändligt länge sedan som ”Fire and fury” landade med sådan kraft att Vita Husets pelare skakade.

Finns det då någon poäng med att läsa ”Fire and fury” nu, några månader senare, när det snarare är den sparkade FBI-chefen James Comeys bok som är läsningen på alla politikintresserades läppar?

Även om intrigen har gått vidare, och det ligger ett lager av mögel över en del av det som Michael Wolff skriver om (inte minst har en rad av karaktärerna, som den hånade pressekreteraren Sean Spicer, lämnat självmant eller fått sparken), ger ”Fire and fury” ändå en känsla av stämningen i Vita Huset, en ritning att använda för att se hur kommande kriser kommer att hanteras.

Märkligt nog framstår superegot Donald Trump inte som huvudperson i boken om hans egen administration. I stället zoomar Wolff sig in på lagret under honom, där den strategiska rådgivaren Steve Bannon med sin nationalistiska agenda står i ena sidan och sliter i makten, medan Jarvanka – dottern Ivanka och hennes make Jared Kushner– står på andra sidan och klöser lika frenetiskt.

Donald Trump framstår själv som en tom behållare, redo att fyllas med viskningar av dem som vill genomdriva en egen agenda. Problemet för sådana Gríma Ormstunga-figurer är att Trump kan ge sitt bifall, för att i nästa ögonblick ha ändrat åsikt när han lyssnat till någon annan. Michael Wolff målar upp en bild där de centrala pjäserna på schackbrädet hovrar kring kungen, rädda att lämna honom ur sikte så att någon annan kan viska i hans öra.

Det är rimligare att föreställa sig denna unga man – som lyckas manipulera till sig en skattelättnad för byggandet av Trump tower – ta sig fram till Vita Huset än den karikatyr som till slut blir vald, många år senare.

Författaren räknar med att läsarna redan har stenkoll på dessa andra pjäser på brädet, från enkla bönder som Kellyanne Conway till mer centrala pjäser, där drottningen mer är Ivanka Trump än den frånvarande hustrun Melania. Och även om man har kännedom om alla dessa politiska pirayor, blir det snart utmattande att hålla reda på en så omfattande lista med aktörer – som att följa ”Game of thrones” vilda kast över fantasykontinenten Westeros i George RR Martins epos med ett myller av maktspelare.

Så parallellt med läsningen sjunker jag ner i Netflix-dokumentären ”Trump: an American dream", som till skillnad från ”Fire and fury” verkligen har Donald Trump som huvudperson och som följer hans väg från en obetydlig fastighetsägare i New York till världscelebritet.

Dokumentären är en tämligen lågmäld historia jämfört med Michael Wolffs kacklande bok. Skaparna av ”Trump: an American dream” har haft ett rikt material av rörlig bild att jobba med (en av fördelarna med att porträttera en linslus) och det är fascinerande att se en ung Trump, ana tendenserna till det som ska mutera och växa till groteska proportioner. Det är rimligare att föreställa sig denna unga man – som lyckas manipulera till sig en skattelättnad för byggandet av Trump tower – ta sig fram till Vita Huset än den karikatyr som till slut blir vald, många år senare.

Trumps intentioner är ytterst vaga i ”Fire and fury”, medan de har tydligare konturer – ofta i formen av en skyskrapa – i Netflix-dokumentären. Kanske för att Trump i Wolffs bok redan har nått det ultimata målet, det vill säga att klistra sitt varumärke på presidentskapet. Dokumentären ger en bild av en ambitiös ung man som använder löpsedlarnas kraft för att casha in kändisskapet i den fysiska världen.

Även om det är svårt att berätta någonting nytt om Donald Trump, som levt sitt liv på en scen, lyckas dokumentären ändå överraska mig med informationen om hur nära Trump stod advokaten Roy Cohn, känd för sin tid som kommunistjägare åt McCarthy, sina maffiakontakter och som Aids-sjuk karaktär i Tony Kushners pjäs ”Angels in America. Det var Roy Cohns kallhamrade råd som skapade maktspelaren Donald Trump, och likt en Sith-lord i ”Star wars”-filmerna blev han till slut nedsablad av sin egen lärjunge.

Få har samma känsla för folkmassans sämre instinkter än vad Vince McMahon har och hur de kan utnyttjas för egen vinning.

Tittare överraskas också måhända av att dokumentärmakarna har valt att ägna så mycket tid och klippbilder åt Trumps intresse för wrestlingen, den amerikanska showbrottningen. Hans kasino i Atlantic city var värd för ett par storgalor under 1980-talet och senare blev han också själv en karaktär inom World Wrestling Entertainment.

”Trump: an American dream” fokuserar på vad Trump lärde av proffsbrottaren Jesse Ventura, som lyckades bli vald till guvernör i Minnesota genom att bland annat misstänkliggöra media. Det är svårt att missa likheterna. Men jag tror att Trump har lärt sig ännu mer om att kontrollera folkmassan av Vince McMahon, wrestlingpromotorn som äger WWE. Trump liknar mer en av de överdrivna karaktärerna inom WWE än en vanlig kändis. Få har samma känsla för folkmassans sämre instinkter än vad Vince McMahon har och hur de kan utnyttjas för egen vinning.

Enligt ”Fire och fury” rådde en nästan chockartad stämning i Trump-lägret när det stod klart att han faktiskt vunnit presidentvalet. Det som skulle vara en varumärkesboostande kampanj blev verkligare än vad Trump kunde föreställa sig; här tror jag att Michael Wolff underskattar Donald Trumps ego. Annars framstår Michael Wolff, med sin journalistiskt slängiga stil, som den perfekta krönikören av hovet kring Trump. Till skillnad från traditionella politiska reportrar i Washington har Wolff ägnat sin karriär åt att dissekera New Yorks mediebransch, vars godkännande Donald Trump ännu hett önskar.

Bilden som både ”Fire and fury” och ”Trump: an American dream” ger är av en man som har en finkalibrerad känsla för kvantitet och noll känsla för kvalitet. Rent storleksmässigt är det svårt att tänka sig ett personligt varumärke växa sig större än vad Donald Trumps har gjort. Men tiden i Vita Huset har också, som dottern Ivanka gissningsvis inser, förött detta varumärke i viktiga delar av den amerikanska såväl som den globala offentligheten.

Huruvida det trumpska varumärket kommer att klara sig efter att han lämnat Vita Huset för sista gången är en fråga som mest är intressant för Trump själv och dem som klänger fast vid honom. En viktigare fråga är om Amerikas varumärke kommer att återhämta sig av att ha fått ett stort T i fejkguld stämplat över kontinenten.