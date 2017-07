Efter matfusket på marknaden – arrangören svarar på kritiken: "Endast ett stånd gjorde fel"

Under måndagen uppmärksammades matfusk på den italienska matmarknaden i Sundsvall. Då ska burgare, skinka och ost ha sålts under falsk marknadsföring. Sundsvalls Tidning har under tisdagen pratat med arrangören för marknaden, Gaspare De Luca, som vill tydliggöra att situationen inte gäller hela marknaden.

– Vi är väl medvetna om att ett pastastånd sålde dessa produkter i fel namn, vi beklagar det och det korrigerades väl på plats. Folk får dock inte tro att all ost och skinka på marknaden inte är vad det marknadsför som, säger Gaspare De Luca, arrangör för den italienska matmarknaden.

Han menar att den negativa publiciteten som marknaden fått från media skadat dess rykte. Gaspare De Luca påstår också att de inte varit tillräckligt tydliga med att det endast gäller ett stånd som marknadsfört sin mat fel, och inte alla stånd på marknaden.

– Pastaståndet marknadsförde sin mat med Parmaskinka och Parmesanost, som egentligen var torkad skinka och Grana Padano-ost, som är väldigt lik Parmesanosten. Men på vår marknad har vi även stånd som säljer Parmaskinka och Parmesanost i vikt, och dessa delikatesser är äkta råvaror, och det kan även inspektörerna som varit i Sundsvall bekräfta, säger Gaspare De Luca.

Matmarknaden slår upp portarna i Örnsköldsvik under onsdagen och där ska felet som uppstått i Sundsvall vara korrigerade.

– Pastaståndets meny kommer att vara korrigerad framöver, precis som den ändrades i Sundsvall efter inspektionen, säger Gaspare De Luca.

