Från Sydney till Sundsvall – ska coacha startups: "Tror det kommer att komma mycket stort härifrån"

Sedan några veckor tillbaka jobbar Anna Nordlander, som ursprungligen kommer från Granige, på den regionala företagsinkubatorn Bizmaker i Sundsvall. I hennes nya roll som affärsutvecklare ska hon hjälpa nya företag att göra idéer till verklighet.

– Jag kommer att ta mig an bolag och personer med idéer och hjälpa dem i en mentorsroll. Vi får in idéerna till oss och så tar vi ett möte för att se om de är lämpade att komma in i inkubatorsprogrammet som vi har. Om de är det så får de en mentor som jobbar med dem för att komma till marknaden snabbt, säger hon.

Anna är jurist och entreprenör inom e-handel. Som vd för The Friendly Swede, som säljer produkter inom sport och fritid, tog hon företaget in i fem länder. I dag jobbar hon halvtid hos Bizmaker i Sundsvall. Den andra halvan av tiden ägnar hon åt sitt konsultbolag där hon jobbar för Amazon och är mentor och coachar två företag i ett projekt som Amazon i Tyskland har.

De senaste åren har hon bott i Sydney, Australien, och innan det har hon bott i flera andra länder.

– Jag har alltid varit mycket för varmare klimat och flyttade från Graninge när jag gick ut gymnasiet. Då flyttade jag först till England och jobbade som aupair där och sedan fortsatte jag med det i Frankrike. Jag har också bott i Schweiz och Italien.

Varför blev det Sundsvall nu?

– Jag har min familj nära och min man jobbar som ST-läkare, vi flyttade hem så att han skulle kunna bli klar med det. Vi håller fortfarande på att lära känna stan men folk har varit så vänliga och positiva så det har varit kul att komma hit.

Att själv ha startat ett företag som nått framgång internationellt har gett Anna många lärdomar som hon nu hoppas kunna föra vidare. Amazon, e-handel och internationalisering är frågor som ligger henne varmt om hjärtat.

– Jag har ju gjort den resan själv och kan ge råd vad man ska tänka på och vilka hinder man kan undvika. Jag kan visa att det inte är så farligt och hjälpa till så att de inte behöver gå på de vanligaste minorna. Det finns en risk att man bli så kär i sin idé eller produkt att man glömmer bort kunden. Där kan jag nog komma in och hjälpa till.

Vilken potential finns för startups i Sundsvall?

– Jag tror att det finns mycket potential i Sundsvall. Folk börjar röra sig utanför storstäderna nu, där blir det för koncentrerat till en liten yta. Kommunikationerna här är hyfsade här och det kan vara lättare att få hjälp i en mindre stad. Det kan gå snabbare att komma in i de nätverk som finns också, många här är måna om att Sundsvall ska växa och frodas och då är man väldigt villig att hjälpa andra för att det ska bli verklighet också. Jag tror på Sundsvall.