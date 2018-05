”Hasse P goes to America! Filip & Fredriks TÅRTGENERALEN (alias The Cake General) får sin nordamerikanska premiär den 19 maj då den visas på Seattle Film Festival. Och förra veckan tävlade Gabriela Pichlers Amatörer på Tribeca-festivalen. Det går bra i USA för filmer om pigga entreprenörer på den svenska landsorten”, skriver Svenska filminstitutet på sin instagramsida.

Filmen kommer att visas den 19, 20 och 26 maj på tre olika biografer i Seattle.