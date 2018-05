Talang-deltagare och countryband – de är årets lokala finalister i P4 Nästa Västernorrland

Intresset för P4 Nästa har varit stort även i år, skriver P4 Västernorrland. Bland de 33 inskickade bidragen har en jury till slut valt ut fem låtar. Skrivna av väldigt erfarna och meriterade låtskrivare, men även nya och mer oetablerade. Alla framförda av säkra röster, både unga och äldre. Av de fem finalisterna finner vi i år fyra akter från Ångermanland och en från Medelpad.

Tillsammans kommer både publik och jury att rösta fram en vinnare den 24 maj.

Årets fem finalister

Finalist 1: "Witness" - Emanuel Bagge (Nordingrå)

Emanuel Bagge från Nordingrå är utbildad musikalartist och tog sig ända till finalen i tv-programmet Talang 2017. Nu tävlar han i P4 Nästa Västernorrland.

Finalist 2: "Irreplaceable" – Jakob Westerlund (Ö-vik)

15-årige Jakob Westerlund är sångare och låtskrivare från Örnsköldsvik som hyllats av en enig jury i tv-programmet Talang 2017. Nu tävlar han i lokala finalen i P4 Nästa i Västernorrland.

Finalist 3: "Steal my heart and beg for my soul" – Landslide (Sundsvall)

Gruppen Landslide från Sundsvall består av fyra tjejer med ett pop- och countryinspirerat sound. Över tio år efter debuten tävlar de i P4 Nästa Västernorrland.

Finalist 4: "Mer av dig" – Anna-Li (Ö-vik)

Anna-Li från Örnsköldsvik är sångerska som också skriver egna låtar. I P4 Nästa Västernorrland tävlar hon med en låt om en person man inte får nog av.

Finalist 5: "Something about you" – Niclas Lundin (Ö-vik)

Niclas Lundin från Örnsköldsvik har under många år skrivit låtar till och sjungit åt andra, men gav ut sitt soloalbum 2015. Nu tävlar han i P4 Nästa Västernorrland.