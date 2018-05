Hockeyprofilen byter sport – blir ny kanslichef på Medelpads Fotbollförbund: "Känns inspirerande"

Roger Magnusson har varit med om mycket under sina år på Sundsvall Hockey-kansliet.

Ett stort antal SCA-cuper, avancemang till Hockeyallsvenskan och nedläggning av A-lagen är några av de största händelserna.

Nu är det dags för en ny utmaning, Magnusson lämnar föreningen för att bli ny kanslichef på Medelpads Fotbollförbund efter Helén Björk som slutar efter många år på posten.

– Det dök upp som alternativ och jag funderade och kände att det skulle vara en rolig och lite annorlunda utmaning. En nystart för mig personligen, säger Magnusson.

Han menar att det är ett odramatiskt uppbrott från föreningen han arbetat hårt för under lång tid. Det finns inga "hard feelings".

– Jag har haft en fantastisk tid och träffat många människor, fått ett fint nätverk av både ledare och föräldrar och allt sådant. Jag har mycket att tacka Sundsvall Hockey för och förhoppningsvis har jag gjort rätt för mig.

Roger Magnusson kommer samtidigt inte att släppa hockeyn helt och hållet direkt.

– Jag kommer driva vidare Steen Hockey Camp och SCA-cupen det här året ändå som en övergång. Sedan får vi se vad som händer i framtiden. Det blir jättebra lösning, som jag är tacksam över.

Läs också (+): Här är lagen som deltar i SCA-cupen 2018 – två SHL-lag ställer upp: "Fantastiskt"

Samtidigt har Magnusson sina egna barn i klubbens ungdomsverksamhet.

– Så jag kommer ha kiosktjänst nästa säsong också. Jag vill gärna vara engagerad och jag har ett stort Sundsvall Hockey-hjärta förstås. Det är något vi får diskutera jag och styrelsen kring hur det skulle kunna se ut i så fall.

Hur ser du på föreningen som du lämnar?

- Föreningen har gjort ett fantastiskt jobb det här året och betat bort massa skulder. Den är på rätt väg och det känns lättare att göra avstampet nu än förra året till exempel.

Roger Magnusson bytte jobb under 2015 också, men den gången var han bara borta ett par månader innan han återvände och fick en ny utökad roll som han haft sedan dess.

Hockeyprofilen ser nu fram emot att ta klivet in i fotbollsvärlden i arbetslivet. 38-årige Magnusson spelar fortfarande fotboll när han kan, som målvakt är han back up i Sunds division 3-lag och han har dessutom spelat en seriematch med IFK Sundsvall i fyran under våren.

– Det blir helt klart en skillnad, dels så hamnar jag i ett förbund och det är ju något helt annat än i föreningsbubblan. Sedan är det klart att det är en utmaning, det är inga små skor att fylla. Helén Björk har jobbat i 22 år eller något, säger Magnusson som är glad över att kunna fortsätta att arbeta med idrotten som han brinner för.

Sundsvall Hockeys ordförande Magnus Dahlberg berättar att Roger Magnusson ska ersättas.

– Det är ett arbete som pågår för fullt. Det är inte satt någon titel på den tjänst som personen kommer ha ännu utan det får bli en senare fråga, säger Dahlberg och tillägger:

– Det är tråkigt för oss att Roger lämnar naturligtvis, men väldigt roligt för honom att gå vidare till nya utmaningar. Det är en människa som funnits väldigt länge i Sundsvall Hockey och som kan oss utan och innan, så en förlust är det.

Magnusson om ...

... sina bästa Sundsvall Hockey-minnen:

► "Ett starkt minne som jag kommer ihåg är min första SCA-cup som jag jobbade på, det borde varit 2006. Det var fantastiskt roligt, men jag har nog aldrig varit så trött heller efter en helg. Man har lärt sig mer och mer efter hand."

► När vi slog Timrå med 3–0 i derbyt i SCA-cupen 2008.

► När vi gick upp i Hockeyallsvenskan för ett par år sedan (2014/15).

... förväntningarna på nya jobbet:

"Nu får jag lyfta blicken och jobba bredare och mer åt fotbollen och hela distriktet. Jag brinner för det här med att för många slutar spela för tidigt och hur man ska göra för att behålla dem längre? Det är samma sak inom hockey och övriga idrottsvärlden. Sedan skulle jag jättegärna vilja se Sundsvall stå värd för någon typ av landskamp, för damer eller U23 eller något sådant. Nu svävar jag i väg, så vet inte ens om det är möjligt. Men det är sådana saker som jag kommer hålla på med, sedan ska jag fortsätta det jobb som Helén gjort, det finns påbörjade projekt som ska slutföras.