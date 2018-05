Adrian Kempe om succésäsongen i NHL och kärleken till Kramfors: "Är stolt över att komma därifrån"

Adrian Kempe, NHL-exporten från Kramfors är en av spelarna i det stjärnfyllda VM-laget som just nu kamperar i Köpenhamn.

Kempe, som fick chansen i Modo och SHL som 18-åring draftades av Los Angeles Kings i första rundan 2014 och spenderade hela sin första säsong i Nordamerika i AHL.

Ifjol blev det 25 matcher i NHL - men i år har 21-åringen etablerat sig på riktigt.

37 poäng och 81 matcher är Kramforssonens facit efter den gångna säsongen.

– Det har gått jättebra den här säsongen. Jag kom in till campen under sommaren och var taggad på att ta en plats i laget där borta. Jag spelade väl hyfsat i början under de första fem matcherna, sedan fick vi en stor skada på Carter (Jeff Carter, center) och jag fick gå in där och spela betydligt mer. Efter det så har det väl bara stigit uppåt hela tiden egentligen, säger Kempe när Hockeypuls träffar honom i Köpenhamn.

Han berättar att det gick något sämre för egen del i slutet på säsongen, men att han trots det är nöjd med helheten.

– När Carter kom tillbaka nu i slutet då gick det också lite tyngre för mig, men jag tycker ändå att jag gjorde ett bra jobb både offensivt och defensivt och har varit ganska jämn hela säsongen, och det var väl det jag hade som mål innan säsongen för att kunna etablera mig, stanna kvar i laget och den här ligan, säger Kempe.

Han tror själv att det är flera faktorer som ligger bakom framgången, men framför allt tror han att det är psykologiskt.

– Det handlar väl mycket om att jag fick några matcher i mig i NHL redan under förra säsongen. Då var jag ganska frustrerad i början för att jag inte tog en plats trots att jag gjorde det helt okej när jag fick chansen. Så mitt mål för den här säsongen var bara att ta en tröja, det fanns ingenting annat för mig.

– Jag gjorde det och jag vet inte vad det beror på, men jag hade en bra sommar och en bra camp. Jag tycker alla förberedelser var bättre än de har varit åren innan så det kan ju bero på det. Sedan hade jag bra självförtroende på isen också, och självförtroendet är grymt viktigt när man spelar, säger Kempe.

Trots framgångarna och hyllningarna i NHL menar han att det är speciellt att komma till Europa och spela på så gott som hemmaplan.

– Det är jättekul att vara på plats här i Köpenhamn. Så fort jag fick frågan så var det ett självklart ja från mig och jag har varit jättetaggad på att få komma hem och få komma hit och spela.

Han var med i två matcher under Sweden Hockey Games, vilket han tror var en viktig del i förberedelserna inför VM.

– Det är jättekul att vara så pass nära Sverige så både vänner och familj kan komma hit och kika, men det är lite ovant att spela på stor rink igen. Det kände jag främst under de två första matcherna. Nu börjar man komma in i det lite mer, men det är självklart skillnad. Man har lite mer tid och så där med pucken, men på ett sätt är det jobbigare att spela på stor is, säger Kempe.

Och just familjen är en stor del av NHL-stjärnans liv.

Samtidigt som han själv spelar VM är storebror Mario i slutspel med AHL-laget Tucson Roadrunners.

– Vi försöker alltid hålla koll på varandra. Vi snackar och sådant efter matcherna och det är jättekul att det går så bra för honom i slutspelet nu och allt. Vi pratar nästan varje dag, även nu under VM, säger Adrian Kempe.

Efter VM väntar troligtvis ett par veckors vila och semester hemma i Stockholm för Kempe, men precis som under de senaste somrarna planerar han att åka hem till Kramfors, som han fortfarande håller varmt om hjärtat.

– Jag brukar komma upp någon vecka för att träffa släkt och kompisar. Det blir oftast några dagar där och det är alltid lika kul att träffa alla, säger han och fortsätter:

– Stödet därifrån betyder jättemycket. Förra sommaren när jag kom dit fick jag så mycket positiva kommentarer och sådant från både folk man känner och folk man inte känner, så jag är stolt över att få komma därifrån och är jätteglad över att de är glada för att det går bra för mig.