Stora problem med Sveriges laguttagning – Alexandersson tvingas avstå: "Aldrig varit med om något liknande"

Förbundskapten Håkan Carlsson har tvingats använda geniknölarna ordentligt när de svenska lagen, till lördagens EM-stafett, skulle tas ut.

Sjukdomar och skador har satt käppar i hjulet.

– Jag räknade till att det är tio svenska herrar som inte är aktuella för morgondagens stafett; detta på grund av skador inför eller under mästerskapet. Dessutom har några löpare fått förkylningar plus att det gått någon form av magsjuka i gänget. Under de cirka tio år jag varit ledare i landslaget har jag aldrig varit med om något liknande, säger förbundskapten Håkan Carlsson i ett pressmeddelande.

Superstjärnan Tove Alexandersson tvingades avstå torsdagens stafett på grund av en stukad fot. Prognosen var då oklar, men nu kommer beskedet att orienteringsdrottningen tvingas avstå ytterligare en tävling.

– Foten är fortfarande ganska svullen, men jag hoppas kunna springa långdistansen på söndag. Det är väldigt extrem terräng här som är väldigt belastande för fotlederna. Men som sagt jag hoppas kunna vara med, säger Alexandersson.

I och med det stora antalet sjukdomar och skador blir det följande lag som Sverige ställer upp med i morgon, lördag:

Damer:

Lag 1: Lina Strand, Sara Hagström, Karolin Ohlsson.

Lag 2: Emma Bjessmo, Lilian Forsgren, Alva Olsson

Herrar:

Lag 1: Johan Runesson, Jonas Leandersson, Emil Svensk

Lag 2: Martin Regborn, Rassmus Andersson, Eric Börjeskog