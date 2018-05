900 för Linderoth – tre för Ohlsson

Linderoth avrundade V4-omgången med Lumberjack Joe, en nioåring valack som tränas av Gävle-amatören Magnus Englund, mannen bakom Joyride-sulkyn som figurerade under 90-talet och där kuskarna i princip hade benen under sig när de satt i sulkyn. Lumberjack Joe tävlade hur som helst i en vanlig vagn och gjorde det bra enligt Per Linderoth som kom farande närmast staketet.

– Hästen var fin men också gynnad att det var bra tempo, kommenterade han efter segern på 1.13,9a/2 140 meter.

Ulf Ohlsson var som vanligt i segertagen och vann de tre övriga V4-loppen med i tur och ordning, Millie Millionaire, Stålville samt Titan Arrow. Tre hästar han är obesegrad bakom då han körde de två förstnämnda för första gången och Titan Arrow för andra gången.

Inför V4-omgången gjorde Magnus Träff-tränade Survival Kit årsdebut efter ett tävlingsuppehåll sedan i oktober ifjol. Sjuåringen fick ett bra lopp i draget och avgjorde lätt på 1.14,8/2 160 meter.

– Nu känns han som han skall igen, sade Kaj Widell.

– Det fattas lite fortfarande men när han fungerar är det en V75-häst, tillade Widell som dessutom avrundade dagen bakom Dannerohästen Heartbeat, tränad av Carola Wallin.

Mats Persson