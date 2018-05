Emelie tar över Lundbo bageri: "Jag brinner verkligen för den här bygden"

I fjol tog Emelie Fredriksson, Fränsta, över sommarkaféet på Getberget. En satsning som gick över all förväntan.

– Det gick nästan för bra, konstaterar hon inför ännu en säsong på "toppenkaféet" mellan Fränsta och Ljungaverk.

Dock kommer det finnas en stor skillnad i år mot för i fjol. Öppettiderna.

– Tyvärr kommer jag bara kunna ha öppet på helgerna i år, säger Emelie.

Anledningen är att det under våren dök upp en annan sak som bokstavligt talat skulle "bakas" in i kalendern.

– Jag fick frågan om jag ville ta över Lundbo bageri, och det var en möjlighet jag inte kunde tacka nej till. Tyvärr så betyder det att det inte blir lika mycket öppet på Getberget i sommar, vilket är jättetråkigt, men samtidigt så var det här en utmaning och möjlighet jag inte kunde tacka nej till, förklarar hon.

Bageriet köptes 2016 av Ljungaverksprofilerna Anders Mjärdsjö, Jimmy "Turbo" Lundgren, Micke "Stiftelsen" Eriksson och Tomas "Håkki" Eriksson, men efter ett år så kände samtliga att tid och utrymme inte fanns.

– Vi hade fått bakverk, säger Anders Mjärdsjö med ett skratt.

TV: Så lät det när Ljungaprofilerna tog över Lundbo bageri 2016

Han säger att de andra grabbarna då föreslog att man skulle fråga Emelie som man visste tidigare varit intresserad av att ta över bageriet, och att förfrågan mynnade ut i ett rungande ja.

– Vi har fortfarande idéer kopplade till fastigheten så därför säljer vi inte utan hyr ut bageriverksamheten, och vi är båda överens om att det här är en bra lösning, säger Anders Mjärdsjö med nickande bifall från Emelie.

I och med bageriet så har ytterligare en pusselbit kommit på plats i den vision som Emelie målar upp för framtiden. En framtid bestående av bland annat bakverk, catering och krögaruppdrag.

– Jag håller på och ordnar med alkoholtillstånd, så förhoppningsvis kan det bli några pubkvällar på Getberget i sommar. Och så kommer jag även ha serveringen under End of Summer Meet i Ljungaverk, plus att jag och en kompis har lite andra idéer också, så det är ganska fullt upp, slutar Emelie Fredriksson.